Deutsche Telekom wächst weiter

Die Deutsche Telekom (DE0005557508) blickt nach einem soliden Geschäftsjahr optimistisch nach vorn. Rückenwind kommt vor allem aus dem internationalen Geschäft, insbesondere aus den USA. 2025 legte der Umsatz um knapp 3 Prozent auf rund 119,1 Mrd. Euro zu. Der operative Gewinn (EBITDA AL bereinigt) stieg ebenfalls um rund 3 Prozent auf 44,2 Mrd. Euro. Organisch fiel das Wachstum stärker aus, wurde jedoch durch den schwächeren US-Dollar gedämpft. Treiber bleibt vor allem T-Mobile US mit kräftigen Kundenzuwächsen und steigenden Serviceumsätzen. Aber auch die europäischen Töchter entwickelten sich stabil und setzten ihre Serie steigender Quartalsergebnisse fort. Die Telekom erwartet einen Anstieg des operativen Gewinns auf rund 47,4 Mrd. Euro. Auch der Free Cashflow, wichtige Kennzahl für Dividendenausschüttungen und Aktienrückkäufe, soll weiter zulegen.

Schließt die Telekom-Aktie am 19.6.26 über dem Cap von 31 Euro, dann erzielt das Discount-Zertifikat der SG mit der ISIN DE000SJ9MEV2 zum Preis von 29,40 Euro eine Rendite von 1,60 Euro oder 16,3 Prozent p.a. Andernfalls erfolgt eine Aktienlieferung.

Bonus-Strategie mit 21,8 Prozent Puffer (Juni)

Das Capped-Bonus-Zertifikat der LBBW mit der ISIN DE000LB6RUC8 zahlt den Bonus- und Höchstbetrag von 33 Euro, sofern die Aktie bis zum 19.6.26 niemals die Barriere bei 25,50 Euro verletzt. Beim Kaufpreis von 31,95 Euro liegt die maximale Rendite bei 1,05 Euro oder 12,2 Prozent p.a. Attraktives Abgeld von über 2 Prozent. Im Fall einer Verletzung der Barriere erfolgt eine Aktienlieferung.

Einkommensstrategie mit 10,8 Prozent p.a. Kupon (März 2027)

Die Aktienanleihe der DZ Bank mit der ISIN DE000DU72R21 zahlt unabhängig von der Kursentwicklung 10,8 Prozent Zinsen p.a.; durch den Kaufpreis unter pari steigt die effektive Rendite auf 11,2 Prozent p.a., sofern die Aktie am Bewertungstag (19.3.27) oberhalb des Basispreises von 32,50 Euro notiert. Ansonsten gibt’s 30 Aktien (= 1.000 Euro / 32,50 Euro) und die Bruchteile im Barausgleich.

ZertifikateReport-Fazit: Telekommunikationsunternehmen gelten als krisenfest, die Aktie der Deutsche Telekom handelt gerade mal 6 Prozent unter 10-Jahres-Hoch. Auch die Aussicht auf eine hohe Dividende dämpft das Rückschlagspotenzial. Wer sich defensiv positionieren und schon bei einer Seitwärtsbewegung interessante Renditen erzielen will, könnte zu diesen Zertifikaten greifen.

Autor: Thorsten Welgen

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Deutsche Telekom Aktien oder von Anlageprodukten auf Deutsche Telekom Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: zertifikatereport.de