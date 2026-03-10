E.ON steigert Gewinn

Der Energiekonzern E.ON (DE000ENAG999) konnte 2025 dank seines Netzgeschäfts den operativen Gewinn deutlich gesteigert. Das bereinigte EBITDA legte 2025 um 9 Prozent auf 9,8 Mrd. Euro zu und lag damit am oberen Ende der vom Unternehmen prognostizierten Spanne von 9,6 bis 9,8 Mrd. Euro. Wachstumstreiber waren vor allem Investitionen in den Ausbau und die Modernisierung der Stromnetze. Insgesamt erhöhte E.ON seine Investitionen in die Energieinfrastruktur weiter deutlich. Auch unter dem Strich verbesserte sich die Entwicklung: Der bereinigte Konzernüberschuss stieg auf rund drei Mrd. Euro. Die Aktionäre sollen daher für das Jahr 2025 eine 2 Cent höhere Dividende (57 Cent) erhalten. Für das laufende Jahr stellt sich der Essener Konzern allerdings auf eine etwas schwächere operative Entwicklung ein. Das bereinigte EBITDA soll 2026 in einer Spanne von 9,4 bis 9,6 Mrd. Euro liegen.

Beim Discount-Zertifikat der UBS mit der ISIN DE000UJ59KN2 mit dem Cap bei 18 Euro zum Preis von 17 Euro errechnet sich eine Renditechance von 1 Euro oder 19,9 Prozent p.a., sofern die Aktie am 19.6.26 auf oder oberhalb des Caps schließt. Andernfalls erhalten Anleger eine E.ON-Aktie.

Bonus-Strategie mit 18,5 Prozent Puffer (Juni)

Das Bonus-Zertifikat mit Cap der BNP Paribas mit der ISIN DE000PK8JZE1 ist mit einem Bonusbetrag und Cap von 19 Euro ausgestattet. Sofern die Barriere bei 15 Euro bis zum Bewertungstag 19.6.26 nie verletzt wird, gibt’s den Höchstbetrag; andernfalls einen Barausgleich auf Schlusskursbasis. Beim Preis von 18,13 Euro sind maximal 0,87 Euro oder 17,8 Prozent p.a. drin. Interessant: Abgeld 1,3 Prozent.

Einkommensstrategie mit 10,5 Prozent Kupon p.a. (Dezember)

Die Aktienanleihe von HSBC mit der ISIN DE000HM2JU73 zahlt einen Kupon von 10,5 Prozent p.a. Durch den Einstieg unter pari steigt die Effektivrendite auf 11,7 Prozent p.a., wenn die Aktie am Bewertungstag 18.12.26 auf oder über dem Basispreis von 18 Euro schließt. Andernfalls gibt’s 55 Aktien gemäß Bezugsverhältnis (= 1.000 Euro / 18 Euro, Bruchteile in bar).

ZertifikateReport-Fazit: Der Versorger E.ON setzt langfristig auf Wachstum durch Investitionen in Netze und Energieinfrastruktur und sieht sich damit als zentralen Akteur beim Umbau des Energiesystems in Europa. Wer bei Aktienkursen nahe Allzeithoch bereits im Seitwärtstrend attraktive Renditen erzielen will und sich mit einem Puffer gegen moderate Rücksetzer schützen will, greift zum Zertifikat.

