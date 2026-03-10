MAX Power gibt eine vermittelte Emission im Wert von 20 Mio. Dollar bekannt

Saskatoon, SK – 9. März 2026 – Max Power Mining Corp. („Max Power“ oder das “Unternehmen”) (CSE: MAXX – WKN: A3DJYU – OTCQX: MAXXF), freut sich eine Privatplatzierung (das „Angebot“) mit einer Bruttoeinnahmen von mindestens 4.000.000 CAD und maximal 20.000.000 CAD bekannt zu geben, die von der Finanzierungsausnahme für börsennotierte Emittenten profitiert. Das Angebot umfasst 15.384.615 Einheiten des Unternehmens (jeweils eine „Einheit“) zu einem Preis von 1,30 CAD pro Einheit (der „Ausgabepreis“) und wird von Hampton Securities Limited als Lead Agent und alleiniger Bookrunner (der „Agent“) auf der Grundlage wirtschaftlich angemessener Anstrengungen durchgeführt.

Der Nettoerlös wird für folgende Zwecke verwendet: 1) Ein laufendes Programm mit analytischen Tests, Ressourcenmodellierung und Ressourcenschätzung für die Lawson Natural Hydrogen Discovery auf dem Genesis Trend in der Nähe von Central Butte, Saskatchewan, gefolgt von einer Bestätigungsbohrung zur Validierung der potenziellen Kommerzialität; 2) Weitere Akquisition von 2D- und 3D-Seismikdaten, die verschiedene Ziele auf dem gesamten Landpaket von MAX Power in Saskatchewan abdecken; 3) Bohrung zusätzlicher Bohrlöcher; 4) Allgemeine Unternehmenszwecke, einschließlich Verwaltung und Marketing.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens („Stammaktie“) und einem halben Stammaktien-Kaufwarrant des Unternehmens (jeder ganze Warrant ein „Warrant“). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Kauf einer Stammaktie zu einem Ausübungspreis von 1,80 CAD pro Aktie zu einem beliebigen Zeitpunkt innerhalb von 24 Monaten nach Abschluss des Angebots.

Das Unternehmen hat dem Vermittler eine Option (die „Überzuteilungsoption“) eingeräumt, die nach alleinigem Ermessen des Vermittlers ganz oder teilweise ausgeübt werden kann, um bis zu 15 % der Einheiten zum Ausgabepreis zu verkaufen, um etwaige Überzuteilungen abzudecken, und die jederzeit bis zu zwei (2) Geschäftstage vor Abschluss des Angebots ausgeübt werden kann.

Der Abschluss des Angebots wird voraussichtlich am oder um den 20. März 2026 (der „Abschluss“) oder zu einem anderen früheren oder späteren Zeitpunkt erfolgen, den der Vermittler festlegen kann. Der Abschluss unterliegt dem Erhalt aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen durch das Unternehmen.

Das Angebot wird voraussichtlich gemäß einer zwischen dem Unternehmen und dem Vermittler zu schließenden Vermittlungsvereinbarung durchgeführt. Die Einheiten werden gemäß der Ausnahmeregelung für börsennotierte Emittenten gemäß Teil 5A der National Instrument 45-106 – Prospectus Exemptions, in der durch die CSA Coordinated Blanket Order 45-935 geänderten Fassung, zum Verkauf angeboten. – Ausnahmen von bestimmten Bedingungen der Ausnahmeregelung für die Finanzierung börsennotierter Emittenten (zusammenfassend als „Ausnahmeregelung für die Finanzierung börsennotierter Emittenten” bezeichnet) in allen Provinzen Kanadas mit Ausnahme von Quebec und anderen qualifizierten Rechtsgebieten, einschließlich der Vereinigten Staaten, angeboten. Die Anteile und die zugrunde liegenden Wertpapiere, die im Rahmen der Ausnahmeregelung für die Finanzierung börsennotierter Emittenten angeboten werden, sind nach Abschluss des Angebots gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen sofort „frei handelbar”.

Es gibt ein Angebotsdokument (das „Angebotsdokument“) zu diesem Angebot, das unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca und auf der Website des Unternehmens unter https://www.maxpowermining.com/investors/ abgerufen werden kann. Potenzielle Anleger sollten dieses Angebotsdokument lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten oder in einer anderen Rechtsordnung dar, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Qualifizierung oder Registrierung gemäß den Wertpapiergesetzen dieser Rechtsordnung unzulässig wäre.

Die angebotenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz registriert und dürfen ohne Registrierung oder eine geltende Befreiung von den Registrierungsanforderungen des US-Wertpapiergesetzes und der geltenden Wertpapiergesetze der US-Bundesstaaten nicht innerhalb der Vereinigten Staaten oder an US-Personen oder für deren Rechnung oder zu deren Gunsten angeboten oder verkauft werden.

Bleiben Sie in Verbindung, indem Sie uns folgen auf

X (ehemals Twitter) x.com/MaxPowerMining

LinkedIn: linkedin.com/company/max-power-mining-corp

Instagram- MAX Power Mining - Instagram

YouTube - MAX Power Mining Corp. - YouTube

und indem Sie unserem Telegram-Kanal beitreten: t.me/MaxpowerMining

Abbildung 2: Bohrfoto aus Lawson, Genesis Trend (Nov. 2025)

Aktuelle Videos:

MAX Power bohrt bei Bracken

https://www.youtube.com/watch?v=mYcaVyU2yfY

Der Genesis Trend-Korridor:

https://youtube.com/shorts/IAgALH_s3mI

Lawson – Kanadas erster großer Schritt in Richtung natürlicher Wasserstoff

https://www.youtube.com/watch?v=lTTOwMxz_zo

MAX Power macht einen Sprung nach vorn in Lawson

MAX Power bohrt in Kanadas erstem speziellen Wasserstoffbrunnen nach natürlichem Wasserstoff:

https://www.youtube.com/watch?v=Yr4Ha06__Eg

Sehen Sie sich die Bohrung in Aktion an

Das Video zeigt den historischen Beginn der Bohrungen bei Lawson auf dem Genesis Trend:

https://www.youtube.com/watch?v=eguNGAfdIek

MAX Power Saskatchewan Natural Hydrogen Documentary Video

https://www.youtube.com/watch?v=TXGDtTUbJ2c

Geschichte wird geschrieben in Lawson – Video unmittelbar vor der Einrichtung der Bohranlage

https://www.youtube.com/watch?v=BNHazk9Sy4E

Über MAX Power

MAX Power ist ein innovatives Mineral- und Energieexplorationsunternehmen, das sich auf die Umstellung Nordamerikas auf Dekarbonisierung konzentriert. Das Unternehmen ist ein Vorreiter im schnell wachsenden Sektor für natürlichen Wasserstoff, wo es sich mit Genehmigungen für rund 1,3 Millionen Acres (521.000 Hektar) sowie weiteren 5,7 Millionen Acres, für die ein Antrag gestellt wurde, eine dominante Position in Saskatchewan gesichert hat, die vielversprechende Explorationsgebiete mit großem Potenzial für natürliche Wasserstoffvorkommen umfasst. Kanadas erste Bohrung, die speziell auf natürlichen Wasserstoff abzielt, wurde von MAX Power am Zielort Lawson im Genesis Trend durchgeführt und bestätigte ein funktionierendes unterirdisches System. MAX Power verfügt außerdem über ein Portfolio von Grundstücken in den Vereinigten Staaten und Kanada, die sich auf kritische Mineralien konzentrieren. Hervorzuheben ist dabei eine Diamantbohrung aus dem Jahr 2024 im Willcox Playa Lithium Project im Südosten von Arizona, das zu 100 % im Besitz der US-Tochtergesellschaft von MAX Power, Homeland Critical Minerals Corp.

Im Namen des Vorstands:

Ran Narayanasamy, CEO

MAX Power Mining Corp.

info@maxpowermining.com

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Chad Levesque

Ph: 1-306-981-4753

Email: chad@maxpowermining.com

Medienkontakt:

Sarah Mawji, Venture Strategies

Email: sarah@venturestrategies.com

Über diese Pressemitteilung:

Die deutsche Übersetzung dieser Pressemitteilung wird Ihnen bereitgestellt von https://www.aktien.news – Ihrem Nachrichtenportal für Edelmetall- und Rohstoffaktien. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.akt.ie/nnews.

Rechtliche Hinweise

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, darunter unter anderem Aussagen über: die Interpretation von Explorations- und Bohrergebnissen; das potenzielle Vorkommen, die Größe, Kontinuität, Gewinnbarkeit und wirtschaftliche Rentabilität von natürlichen Wasserstoffansammlungen; den Zeitplan, Umfang, die Konzeption und den Erfolg der geplanten Bewertungs-, Test- und Bohrprogramme; die Weiterentwicklung der Lawson-Entdeckung hin zu einer möglichen Kommerzialisierung; die Entwicklung, Integration und voraussichtliche Nutzung von MAXX LEMI; und die umfassendere Strategie des Unternehmens im Bereich natürlicher Wasserstoff.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen und Annahmen des Managements, einschließlich unter anderem Annahmen hinsichtlich der Fähigkeit des Unternehmens, seine Arbeitsprogramme wie geplant durchzuführen, der Verfügbarkeit und Leistungsfähigkeit von Ausrüstung und Personal, der behördlichen Fristen und Genehmigungen, der geologischen Kontinuität und der Eigenschaften der Lagerstätten, der Marktbedingungen und des Zugangs zu ausreichendem Kapital zu akzeptablen Bedingungen.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen naturgemäß bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Explorations-, Bewertungs- und Erschließungsrisiken; die Fähigkeit, erforderliche Genehmigungen und behördliche Zulassungen rechtzeitig zu erhalten und aufrechtzuerhalten; die Verfügbarkeit und Kosten von Ausrüstung und qualifiziertem Personal; geologische, geophysikalische und technische Unsicherheiten; Schwankungen der Rohstoff- und Energiepreise; allgemeine wirtschaftliche Bedingungen; und die Fähigkeit des Unternehmens, zusätzliche Finanzierungen zu akzeptablen Bedingungen zu sichern. Es kann nicht garantiert werden, dass das Unternehmen seine geplanten Bohrungen oder damit verbundenen Programme wie derzeit vorgesehen oder innerhalb des vorgesehenen Zeitrahmens abschließen wird oder dass solche Programme, falls sie abgeschlossen werden, erfolgreich sein oder zu einer kommerziellen Produktion führen werden.

Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Weitere Informationen zu den Risiken und Ungewissheiten, die für die Geschäftstätigkeit des Unternehmens gelten, finden Sie im Unternehmensprofil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca.

Weder die CSE noch ihr Regulierungsdienstleister übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

Die Max Power Mining Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,84 % und einem Kurs von 0,872EUR auf Tradegate (10. März 2026, 09:52 Uhr) gehandelt.