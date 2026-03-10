Börsenstart Europa - 10.03. - FTSE Athex 20 stark +5,88 %

Der MDAX bewegt sich bei 29.830,79 PKT und steigt um +1,19 %. Top-Werte: AUTO1 Group +5,13 %, Bilfinger +3,52 %, Hochtief +3,46 % Flop-Werte: K+S -1,50 %, Porsche AG -1,46 %, KRONES -1,29 %

Der DAX steht bei 23.935,86 PKT und gewinnt bisher +0,60 %. Top-Werte: Continental +3,97 %, Commerzbank +3,33 %, Infineon Technologies +3,31 % Flop-Werte: Fresenius Medical Care -2,25 %, Beiersdorf -1,99 %, GEA Group -1,51 %

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!

Der TecDAX bewegt sich bei 3.638,43 PKT und steigt um +0,47 %.

Top-Werte: SMA Solar Technology +6,92 %, Nordex +3,40 %, United Internet +3,35 %

Flop-Werte: Evotec -17,31 %, Nagarro -2,47 %, ATOSS Software -1,87 %

Der E-Stoxx 50 steht bei 5.836,59 PKT und gewinnt bisher +0,85 %.

Top-Werte: Prosus Registered (N) +7,41 %, Infineon Technologies +3,31 %, Banco Santander +2,92 %

Flop-Werte: Koninklijke Ahold Delhaize -1,44 %, TotalEnergies -1,41 %, Deutsche Boerse -1,39 %

Der ATX steht aktuell (09:59:45) bei 5.466,37 PKT und steigt um +2,59 %.

Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +7,07 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment +4,75 %, Raiffeisen Bank International +4,12 %

Flop-Werte: Verbund Akt.(A) -2,48 %, Andritz -1,28 %, EVN -0,96 %

Der SMI bewegt sich bei 13.161,02 PKT und steigt um +0,60 %.

Top-Werte: Roche Holding +1,23 %, ABB +1,13 %, CIE Financiere Richemont +1,04 %

Flop-Werte: Partners Group Holding -3,09 %, Swisscom -2,31 %, Novartis -2,29 %

Der CAC 40 steht aktuell (09:59:19) bei 8.065,53 PKT und steigt um +0,41 %.

Top-Werte: Societe Generale +3,68 %, Airbus +2,34 %, Credit Agricole +2,01 %

Flop-Werte: Euronext -2,38 %, Dassault Systemes -1,83 %, TotalEnergies -1,41 %

Der OMX Stockholm 30 steht bei 3.070,32 PKT und gewinnt bisher +1,67 %.

Top-Werte: SSAB Registered (A) +2,00 %, Sandvik +1,82 %, SKF (B) +1,38 %

Flop-Werte: Essity Registered (B) -1,28 %, Securitas Shs(B) -0,73 %, Telia Company -0,50 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (09:59:20) bei 5.400,00 PKT und steigt um +5,88 %.

Top-Werte: Piraeus Port Authority +5,06 %, Viohalco +3,66 %, Public Power +3,57 %

Flop-Werte: Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries -3,13 %, HELLENiQ ENERGY Holdings -0,58 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange -0,50 %