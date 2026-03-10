Kurseinbruch bei Evotec - Chartunterstützung gerissen





Sehr cool, Orka! Im ersten Satz der Hinweis, dass man von Verallgemeinerungen wenig hält und keine Zeile später kommt ein „Und der Fisch beginnt am Kopf zu riechen.“ Das ist grandios – und sehr unterhaltsam ;-)





Inhaltlich: Das liest sich immer so, als hätte der Vorstand das alles alleine in der Hand und es gibt da draußen keinen „Markt“ von dem man abhängig ist. Wenn der globale CRO/CDMO Markt weiterhin leidet, Biotech spending sich nicht erholt und auch Big Pharma weniger Budget zur Verfügung hat, dann kann das Management noch so gut sein –es kommen trotzdem nicht die erhofften Unternehmenszahlen. Dann kann man mE dem Unternehmen höchstens vorwerfen, dass sie zu euphorisch kommuniziert haben.





In einer Fußball-Analogie – stark verallgemeinert ;-) - gesprochen: mach Jupp Heynckes zum Trainer in Heidenheim, die werden wohl doch nicht deutscher Meister. Mach Günther Jauch zum Cheftrainer bei Bayern München und die werden wohl trotzdem Meister. Trotzdem mag der Jupp nen guten/besseren Job machen.





Ansonsten steht es jedem frei zu die bisherige Mgmt Aktivität selbst einzuschätzen. Meine 50c dazu: stringentes Kostensenkungsprogramm, Sandoz Deal, Austausch der Führungsmannschaft, Verkauf von Beteiligungen und Randaktivitäten – das geht für mich in die richtige Richtung und gibt mir keinen Anlass zu Kritik. Auf der Soll-Seite verbuche ich, dass man nicht aktiver auf HALO zugegangen ist und dass die April 2025 Guidance zu bullish war.



