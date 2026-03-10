AKTIE IM FOKUS
Kurseinbruch bei Evotec - Chartunterstützung gerissen
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach dem Rutsch unter 5 Euro sind die Aktien von Evotec am Dienstagmorgen massiv unter Verkaufsdruck geraten. Denn im Bereich dieser runden Marke lagen gleich mehrere Zwischentiefs der Papiere des Wirkstoffforschers aus den vergangenen Jahren. Zuletzt hatten sie sich im November 2025 bei fast 4,90 Euro rasch wieder gefangen. Nun aber ging es für die Anteilsscheine der Hamburger bis auf 4,38 Euro abwärts. Das ist das tiefste Niveau seit September 2016, also seit fast zehn Jahren. Mit ihrem zweistelligen Tagesverlust beträgt ihr Minus im laufenden Jahr nun 20 Prozent.
Evotec hatte am Morgen Jahresziele für 2026 genannt und ihre "Horizon"-Strategie vorgestellt. Das Umsatzziel für 2026 sei enttäuschend, kommentierte ein Börsianer. Selbst der obere Rand der Zielspanne liege klar unter dem Konsens. Es winke allerdings eine Margenverbesserung.
Das "Horizon"-Programm sieht Evotec als nächsten Schritt im Umbauprozess hin zu nachhaltigem, qualitativ hochwertigen Wachstum. Dies vereinfache das Unternehmen weiter, schrieb Charles Weston von der kanadischen Investmentbank RBC. An den mittelfristigen Ambitionen habe sich auf den ersten Blick wenig geändert. Nicht verstehen kann Weston auf den ersten Blick aber das schwache operative Ergebnisziel für 2026. Er erhofft sich Erklärung in der Telefonkonferenz am Nachmittag./ag/bek/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Evotec Aktie
Die Evotec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -17,16 % und einem Kurs von 4,455 auf Tradegate (10. März 2026, 10:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Evotec Aktie um -22,48 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -28,83 %.
Die Marktkapitalisierung von Evotec bezifferte sich zuletzt auf 804,20 Mio..
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,7778EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +143,36 %/+99,12 % bedeutet.
An der Börse wird die Zukunft gehandelt.
Sehr cool, Orka! Im ersten Satz der Hinweis, dass man von Verallgemeinerungen wenig hält und keine Zeile später kommt ein „Und der Fisch beginnt am Kopf zu riechen.“ Das ist grandios – und sehr unterhaltsam ;-)
Inhaltlich: Das liest sich immer so, als hätte der Vorstand das alles alleine in der Hand und es gibt da draußen keinen „Markt“ von dem man abhängig ist. Wenn der globale CRO/CDMO Markt weiterhin leidet, Biotech spending sich nicht erholt und auch Big Pharma weniger Budget zur Verfügung hat, dann kann das Management noch so gut sein –es kommen trotzdem nicht die erhofften Unternehmenszahlen. Dann kann man mE dem Unternehmen höchstens vorwerfen, dass sie zu euphorisch kommuniziert haben.
In einer Fußball-Analogie – stark verallgemeinert ;-) - gesprochen: mach Jupp Heynckes zum Trainer in Heidenheim, die werden wohl doch nicht deutscher Meister. Mach Günther Jauch zum Cheftrainer bei Bayern München und die werden wohl trotzdem Meister. Trotzdem mag der Jupp nen guten/besseren Job machen.
Ansonsten steht es jedem frei zu die bisherige Mgmt Aktivität selbst einzuschätzen. Meine 50c dazu: stringentes Kostensenkungsprogramm, Sandoz Deal, Austausch der Führungsmannschaft, Verkauf von Beteiligungen und Randaktivitäten – das geht für mich in die richtige Richtung und gibt mir keinen Anlass zu Kritik. Auf der Soll-Seite verbuche ich, dass man nicht aktiver auf HALO zugegangen ist und dass die April 2025 Guidance zu bullish war.
