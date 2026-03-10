    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEvotec AktievorwärtsNachrichten zu Evotec

    Kurseinbruch bei Evotec - Chartunterstützung gerissen

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach dem Rutsch unter 5 Euro sind die Aktien von Evotec am Dienstagmorgen massiv unter Verkaufsdruck geraten. Denn im Bereich dieser runden Marke lagen gleich mehrere Zwischentiefs der Papiere des Wirkstoffforschers aus den vergangenen Jahren. Zuletzt hatten sie sich im November 2025 bei fast 4,90 Euro rasch wieder gefangen. Nun aber ging es für die Anteilsscheine der Hamburger bis auf 4,38 Euro abwärts. Das ist das tiefste Niveau seit September 2016, also seit fast zehn Jahren. Mit ihrem zweistelligen Tagesverlust beträgt ihr Minus im laufenden Jahr nun 20 Prozent.

    Evotec hatte am Morgen Jahresziele für 2026 genannt und ihre "Horizon"-Strategie vorgestellt. Das Umsatzziel für 2026 sei enttäuschend, kommentierte ein Börsianer. Selbst der obere Rand der Zielspanne liege klar unter dem Konsens. Es winke allerdings eine Margenverbesserung.

    Das "Horizon"-Programm sieht Evotec als nächsten Schritt im Umbauprozess hin zu nachhaltigem, qualitativ hochwertigen Wachstum. Dies vereinfache das Unternehmen weiter, schrieb Charles Weston von der kanadischen Investmentbank RBC. An den mittelfristigen Ambitionen habe sich auf den ersten Blick wenig geändert. Nicht verstehen kann Weston auf den ersten Blick aber das schwache operative Ergebnisziel für 2026. Er erhofft sich Erklärung in der Telefonkonferenz am Nachmittag./ag/bek/stk

    ISIN:DE0005664809WKN:566480

     

    Die Evotec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -17,16 % und einem Kurs von 4,455 auf Tradegate (10. März 2026, 10:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Evotec Aktie um -22,48 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -28,83 %.

    Die Marktkapitalisierung von Evotec bezifferte sich zuletzt auf 804,20 Mio..

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,7778EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +143,36 %/+99,12 % bedeutet.




    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Evotec-Aktie, vor allem um Kursentwicklung, Bewertung und fundamentale Signale. Die Debatte dreht sich um Kosten-/Stellenstreichungen mit möglicher Wirkung, Turnaround-Spekulationen und die Frage, ob der Kurs in den nächsten Wochen in etwa 5–7 Euro pendeln wird. Leerverkäufer- und Short-Interest-Diskussionen kommen auf; positive News (z. B. HALO-Sparte, Sandoz-Deal, Führungswechsel) könnten aber Kursimpulse liefern.
