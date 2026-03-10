    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Biesterfeld SE / Biesterfeld SE setzt mit neuer Finanzierung starkes ...

    Biesterfeld SE setzt mit neuer Finanzierung starkes ...
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    Biesterfeld SE setzt mit neuer Finanzierung starkes Zeichen für die Zukunft / Distributeur untermauert langfristigen Wachstumskurs Hamburg (ots) - Die Biesterfeld SE hat einen neuen Kreditrahmenvertrag abgeschlossen, der alle bisherigen bilateralen Linien vorzeitig ablöst. Im Zuge der Refinanzierung wurde das Kreditvolumen von EUR 135 Mio. auf EUR 200 Mio. erhöht, mit maximaler Option auf EUR 300 Mio. Die Laufzeit beträgt drei Jahre mit zwei Verlängerungsoptionen.

    Kai Froböse, CFO der Biesterfeld SE, erklärt: "Mit der neuen Finanzierung untermauern wir unsere langfristig ausgelegte Gruppenstrategie und setzen ein klares Zeichen für unsere ambitionierten Wachstumspläne durch gezielte M&A-Aktivitäten. In den vergangenen zwei Jahren haben wir einige strategische Akquisitionen in Südostasien, Indien und Afrika durchgeführt. Diesen Weg möchten wir mit der neu gesicherten finanziellen Flexibilität gerne weiter fortsetzen und im Schulterschluss mit unseren Prinzipalen neue Märkte erschließen."

    Die neue Finanzierungsrunde gewährleistet eine internationale Abdeckung zur gruppenweiten Refinanzierung. Der ESG-Link, koordiniert von ING, unterstreicht darüber hinaus die im Leitbild fest verankerte Nachhaltigkeitsstrategie der Biesterfeld Gruppe. Das bereitstellende Bankenkonsortium besteht aus der Co MLA Deutsche Bank AG und der Commerzbank AG, die als Bookrunner und Koordinatoren der Transaktion fungierte, sowie den Konsorten: ING Deutschland, Landesbank Baden-Württemberg, Hamburger Sparkasse AG und der HSBC Germany. Biesterfeld wurde bei der Refinanzierung von der Wirtschaftskanzlei Hogan Lovells rechtlich beraten.

    Marie Tack, Head of Group Treasury and M&A, sagt: "Die erfolgreiche Refinanzierung bestätigt die solide Position unserer Gruppe und stärkt zugleich unsere langfristige Finanzierungssicherheit. Gleichzeitig ermöglicht sie eine effiziente gruppenweite Liquiditätssteuerung und versetzt uns in die Lage, Wachstumschancen in unseren internationalen Märkten auch künftig schnell und verlässlich zu nutzen."

    OTS Biesterfeld SE / Biesterfeld SE setzt mit neuer Finanzierung starkes ... Die Biesterfeld SE hat einen neuen Kreditrahmenvertrag abgeschlossen, der alle bisherigen bilateralen Linien vorzeitig ablöst. Im Zuge der Refinanzierung wurde das Kreditvolumen von EUR 135 Mio. auf EUR 200 Mio. erhöht, mit maximaler Option auf EUR …
