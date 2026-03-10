Biesterfeld SE / Biesterfeld SE setzt mit neuer Finanzierung starkes ...

Biesterfeld SE setzt mit neuer Finanzierung starkes Zeichen für die Zukunft / Distributeur untermauert langfristigen Wachstumskurs Hamburg (ots) - Die Biesterfeld SE hat einen neuen Kreditrahmenvertrag abgeschlossen, der alle bisherigen bilateralen Linien vorzeitig ablöst. Im Zuge der Refinanzierung wurde das Kreditvolumen von EUR 135 Mio. auf EUR 200 Mio. erhöht, mit maximaler Option auf EUR 300 Mio. Die Laufzeit beträgt drei Jahre mit zwei Verlängerungsoptionen.



Kai Froböse, CFO der Biesterfeld SE, erklärt: "Mit der neuen Finanzierung untermauern wir unsere langfristig ausgelegte Gruppenstrategie und setzen ein klares Zeichen für unsere ambitionierten Wachstumspläne durch gezielte M&A-Aktivitäten. In den vergangenen zwei Jahren haben wir einige strategische Akquisitionen in Südostasien, Indien und Afrika durchgeführt. Diesen Weg möchten wir mit der neu gesicherten finanziellen Flexibilität gerne weiter fortsetzen und im Schulterschluss mit unseren Prinzipalen neue Märkte erschließen."