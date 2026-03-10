    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFrequentis AktievorwärtsNachrichten zu Frequentis
    Floridas Digital Tower wird mit FREQUENTIS X10 aufgerüstet

    Floridas Digital Tower wird mit FREQUENTIS X10 aufgerüstet
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Wien (IRW-Press/10.03.2026) -
    * Der Bartow Executive Airport erhält eine vollständig integrierte Kommunikationsplattform zur Unterstützung des Digital Towers
    * Das durchgängig IP-basierte X10-Kommunikationssystem ermöglicht nahtlosen Funk, Telefonie und Aufzeichnung und steigert so die Sicherheit, Ausfallsicherheit und Lots:inneneffizienz
    * Die beschleunigte X10-Lieferung unterstützt die Digital-Tower-Tests 2026 und die Modernisierung des US-amerikanischen National Airspace System (NAS)

    Die Digital-Tower-Lösung von Frequentis, die im Sommer 2025 im neu renovierten Digital Tower Operations Center am Bartow Airport installiert wurde, benötigte eine zukunftssichere Kommunikationslösung, die speziell für den digitalen Betrieb ausgelegt ist. Das Frequentis X10 wurde als digitale Kommunikationsplattform ausgewählt, die Sprachkommunikation, Aufzeichnungsfunktionen und Terminalinformationen einschließlich Wetterdaten (ATIS) vereint. Dadurch wird Komplexität reduziert, die bestehende Infrastruktur modernisiert, die Ausfallsicherheit erhöht und die langfristigen Innovationsziele des Flughafens unterstützt.

    Eines dieser Ziele ist die Etablierung eines Florida Center of Excellence für neue Luftfahrttechnologien, weshalb der Flughafen sich dazu entschieden hat, ein neues Kommunikationssystem für das Digital Tower Operations Center zu erwerben, anstatt bestehende Technologie umzusiedeln. Als Early Adopter der Digital-Tower-Technologie wird Bartow auch wertvolle operative Einblicke bieten und so dazu beitragen, die Zukunft des US-amerikanischen NAS zu gestalten.

    "Bei diesem Projekt geht es um den Aufbau einer langfristigen Plattform für Innovation. Durch die Etablierung einer vollständig integrierten Kommunikations-Suite bestehend aus dem Frequentis X10, der GuardX Recording-Lösung und smartATIS in unserem neuen Digital Tower Operations Center bekommen wir eine voll integrierte Digital-Tower-Lösung für einen reibungslosen Betrieb. Dies ermöglicht es uns auch, aufkommende Luftfahrttechnologien in einer Live-Umgebung zu testen, validieren und optimieren", sagt John Helms, Executive Director des Bartow Executive Airport.

    Das moderne Digital Tower Operations Center wird erhöhte Verlässlichkeit, Betriebssicherheit und Lots:inneneffizienz bringen. Seine Skalierbarkeit bietet außerdem einen klaren Upgrade-Pfad und eine Lebenszykluslösung, die Bartow über Jahre hinweg dienen wird.

    "Die Zusammenarbeit mit einem Partner wie dem Bartow Executive Airport ermöglicht es uns, die Vorteile der Digital-Tower-Technologie für die Ausfallsicherheit, Sicherheit, Skalierbarkeit und Effizienz im Luftverkehr aufzuzeigen und den Grundstein für den Betrieb von Digital Towers in den USA zu legen", sagt Dieter Eier, Geschäftsführer von Frequentis USA.

