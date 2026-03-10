SwitchBot bietet bis zu 40 % Rabatt zum Frühjahrs-Sale 2026

TOKIO, 10. März 2026 /PRNewswire/ -- SwitchBot, der führende Anbieter von KI-gestützten Home-Robotics-Systemen, freut sich, bekannt zu geben, dass es vom 10. bis 16. März 2026 im Rahmen des Frühjahrs-Sales 2026 Rabatte von bis zu 40 % auf zahlreiche Produkte anbietet. Diese zeitlich begrenzte Aktion bietet eine hervorragende Gelegenheit, den Alltag mit praktischen und zuverlässigen Smart Devices zu verbessern, zu attraktiven Preisen.

Top-Angebote zum Frühjahrs-Sale

1. SwitchBot KI Art Frame

SwitchBot KI Art Frame kombiniert modernste E Ink Spectra 6-Technologie mit KI-Kreativität, um lebendige, augenschonende digitale Kunst ins Zuhause zu bringen. Angetrieben von NanoBanana* ermöglicht er Nutzern, über Text oder Fotos eigene Kunstwerke zu generieren oder bestehende Bilder in personalisierte Kunstwerke umzuwandeln. Erhältlich in den Größen 7,3 Zoll, 13,3 Zoll und 31,5 Zoll, unterstützt der Rahmen sowohl die vertikale als auch die horizontale Ausrichtung und bietet eine Akkulaufzeit von bis zu zwei Jahren. Mit einem eleganten Rahmen aus hochwertigem Aluminium verbindet der KI Art Frame Smart Living und künstlerischen Ausdruck und verwandelt alltägliche Momente in sich wandelnde digitale Kunstwerke.

*„Powered by NanoBanana" bedeutet, dass SwitchBot über die Google API auf NanoBanana (Gemini 2.5 Flash Image Model) zugreift. Dies stellt keine offizielle Markenkooperation zwischen SwitchBot, NanoBanana oder Google dar.

Frühjahrs-Sale Preis: 13,3 Zoll: 279,99 € (20 % Rabatt)

Erhältlich bei: SwitchBot Amazon DE / Offizielle Website

2. SwitchBot Lock Ultra Vision Pro Combo

SwitchBot Lock Ultra Vision Pro Combo definiert die Smart-Home-Sicherheit neu als das weltweit erste nachrüstbare smarte Türschloss, das 3D-Gesichtserkennung mit fortschrittlicher Handvenenerkennung kombiniert und so ein noch höheres Schutzniveau bietet. Mit 30.000 Infrarot-Punkten für die Gesichtserkennung sowie einer besonders sicheren Handvenen-Authentifizierung ermöglicht es einen präzisen, kontaktlosen Zugang in weniger als einer Sekunde, mit Verschlüsselung auf Bankniveau und einer Fehlererkennungsrate von unter 0,0001 %. Die Combo umfasst SwitchBot Lock Ultra, Keypad Vision Pro und Hub Mini Matter-fähig, bietet eine nahtlose Smart-Home-Integration und unterstützt 19 Entriegelungsmethoden. Es ist mit 99,9 % aller bestehenden Türschlösser kompatibel, ohne dass eine Modifikation erforderlich ist, verfügt über das FastUnlock-System, einen um 122,2 % schnelleren Motor bei nur 20 dB und ein 3-stufiges Akkusystem mit bis zu neun Monaten zuverlässiger Laufzeit.