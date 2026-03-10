BARCLAYS stuft LANXESS AG auf 'Underweight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Lanxess nach einer Abstufung der Kreditwürdigkeit durch die Ratingagentur Moody's mit einem Kursziel von 14 Euro auf "Underweight" belassen. Im gegenwärtig schwierigen Umfeld dürfte eine Rückkehr des Chemiekonzerns zu hoher Bonität (Investment Grade) schwerfallen, schrieb Anil Shenoy am Dienstag. Dafür wäre schon eine Kapitalerhöhung nötig./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 07:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 07:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Lanxess Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,02 % und einem Kurs von 13,88EUR auf Tradegate (10. März 2026, 10:05 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Anil Shenoy
Analysiertes Unternehmen: LANXESS AG
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 14
Kursziel alt: 14
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
