WARBURG RESEARCH stuft DHL Group auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für DHL Group von 43 auf 42,50 Euro moderat gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Ausblick des Logistikkonzerns für das laufende Jahr sei wenig inspirierend, schrieb Christian Cohrs in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Er deute nicht auf eine baldige Beschleunigung des Wachstums der Ergebnisse hin./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,13 % und einem Kurs von 46,52EUR auf Tradegate (10. März 2026, 10:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Christian Cohrs

Analysiertes Unternehmen: DHL Group

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 42,50

Kursziel alt: 43

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

