BERNSTEIN RESEARCH stuft RENAULT SA auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Renault nach der Vorstellung strategischer Ziele mit einem Kursziel von 43 Euro auf "Outperform" belassen. Diese enthielten im Vergleich zur Strategie des vorherigen Managements des Automobilherstellers keine Überraschungen, schrieb Stephen Reitman am Dienstag./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 07:09 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 07:09 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Renault Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,21 % und einem Kurs von 28,80EUR auf Tradegate (10. März 2026, 09:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Stephen Reitman

Analysiertes Unternehmen: RENAULT SA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 43

Kursziel alt: 43

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

