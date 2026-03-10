Deutsche Beteiligungs AG schließt 2025 mit Gewinn ab

Der Nettovermögenswert je Aktie (NAV) legte Ende Dezember auf 36,37 Euro zu nach 35,78 Euro im Vorjahr. Wegen der schwierigen allgemeinen Wirtschaftslage hatte die Beteiligungsgesellschaft ihren Jahresausblick hierfür bereits vergangenen Juli gesenkt und erreichte nun den zuletzt angestrebten Wert. Im laufenden Geschäftsjahr peilt das Unternehmen einen Nettovermögenswert je Aktie von 36 bis 40 Euro an. Insgesamt betrug der Nettovermögenswert Ende 2025 rund 640 Millionen Euro und traf damit ebenfalls die letzte Unternehmensprognose.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) hat das vergangene Jahr mit einem Gewinn abgeschlossen. Unter dem Strich erwirtschaftete das Unternehmen laut einer Mitteilung vom Dienstag einen Überschuss von 24,7 Millionen Euro. 2025 legten die Erträge aus dem Fonds- und Investmentgeschäft auf 79,3 Millionen Euro zu. Ein Jahr zuvor hatte die Beteiligungsgesellschaft ein Rumpfgeschäftsjahr und die Zahlen sind deshalb nicht vergleichbar. Die Beteiligungs AG will für das vergangene Jahr eine Dividende von einem Euro zahlen und damit genauso viel wie für das Geschäftsjahr 2023/24 (bis Ende September). Die Aktie legte im frühen Handel um rund 1,2 Prozent zu.

Das Geschäft von DBAG besteht aus zwei Bereichen: Zum einen investiert sie in mittelständische Unternehmen mit Schwerpunkt auf der Industriebranche in Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie seit 2020 auch in Italien. Zum anderen bietet die Gesellschaft Fondsberatung an. In diesem Bereich betrug im vergangenen Jahr das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf immaterielle Firmenwerte (Ebita) 14,3 Millionen Euro. Für 2026 stehen hier 5 bis 9 Millionen Euro im Plan.

Das Unternehmen begründete den erwarteten Rückgang damit, dass mehrere Portfoliounternehmen einen "hohen Reifegrad" erreicht haben. Wann und wie diese Unternehmen abgestoßen werden, hänge von den Marktbedingungen ab. In der Fondsberatung würden mit einem Ausstieg aus einem Fonds die Erträge sinken, bei einer Auflage eines neuen Fonds hingegen steigen.

Die DBAG war im Februar 2023 in den Nebenwerteindex SDax zurückgekehrt. Fast 29 Prozent der Aktien gehören der Rossmann Beteiligungs GmbH, dem Vehikel des Unternehmers Dirk Roßmann, Gründer der Drogeriemarktkette Rossmann. Zweitgrößter Aktionär der DBAG ist mit rund 10 Prozent die luxemburgische Beteiligungsgesellschaft Anpora./mne/niw/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Dt. Beteiligungs AG Aktie Die Dt. Beteiligungs AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,44 % und einem Kurs von 17.248 auf Ariva Indikation (10. März 2026, 10:09 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Dt. Beteiligungs AG Aktie um -0,80 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,94 %. Die Marktkapitalisierung von Dt. Beteiligungs AG bezifferte sich zuletzt auf 467,30 Mio.. Dt. Beteiligungs AG zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,0700 %. Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,60EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 41,00EUR was eine Bandbreite von +44,87 %/+64,99 % bedeutet.



