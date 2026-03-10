Iraner sollen 'Joch der Tyrannei' loswerden

TEL AVIV (dpa-AFX) - Nach dem Willen der israelischen Regierung soll die Bevölkerung im Iran für einen Machtwechsel in ihrem Land sorgen. "Unser Ziel ist es, das iranische Volk dazu zu bringen, das Joch der Tyrannei abzuwerfen, letztendlich hängt es jedoch von ihnen selbst ab", sagte der Regierungschef nach Angaben seines Büros während einer Besprechung mit Vertretern des Gesundheitsministeriums.

Mit Blick auf die Führung in Teheran sagte er demnach weiter: "Es gibt keinen Zweifel daran, dass wir ihnen mit den bisherigen Maßnahmen die Knochen brechen."

Netanjahu äußerte sich nicht das erste Mal zu dem Ziel eines Machtwechsels im Iran. Bereits zuvor hatte er die iranische Bevölkerung zum Sturz der politischen Führung in Teheran aufgerufen./czy/DP/nas



