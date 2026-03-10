adesso schützt Hauptsitz mit KI-gestützter Überwachungslösung von Staige

Essen (IRW-Press/10.03.2026) - Die adesso SE, enge Geschäftspartnerin und Hauptaktionärin der Staige One AG, hat heute die folgende Pressemitteilung zur Erweiterung ihres Sicherheitskonzept um die intelligente Sicherheitstechnik von Staige veröffentlicht:

adesso erweitert sein Sicherheitskonzept am Dortmunder Hauptstandort um intelligente Sicherheitstechnik des Edge-KI-Spezialisten Staige. Die hochmoderne Überwachungstechnik nutzt die bestehende Kamerainfrastruktur und ergänzt diese durch künstliche Intelligenz zu einem vollintegrierten Sicherheitssystem. Für Deutschlands führenden IT-Dienstleister, der zahlreiche Unternehmen im Umfeld kritischer Infrastrukturen bedient, stellt das Projekt einen wesentlichen Baustein zur Stärkung seiner Konzernsicherheitsstrategie dar.

Das Besondere an der neuen Lösung: Das um Edge-KI erweiterte Kamera- und Videomanagementsystem ist nicht nur ein klassisch reaktives Aufzeichnungsinstrument, sondern dient zusätzlich als intelligenter Sensor, der visuelle Informationen aktiv verarbeitet. Die integrierte KI analysiert die Videodaten in Echtzeit, erkennt Bewegungsmuster automatisch und erstellt fortlaufend ein vollständiges Lagebild von Gebäude und Perimeter. Erkennt die KI im Livestream Auffälligkeiten entlang der vorab definierten Regeln, informiert sie das Sicherheitspersonal. Die konkrete Lagebewertung und die Entscheidung für ein mögliches Einschreiten liegen letztlich bei den Sicherheitsverantwortlichen.

Benedikt Bonnmann, Mitglied des Vorstands der adesso SE, sagt: "Der Schutz unserer Standorte und Mitarbeitenden ist für uns von zentraler Bedeutung. Die Kombination aus intelligenter Kameratechnik und Edge-KI-Lösung von Staige verschafft uns eine völlig neue Qualität der Sicherheitswahrnehmung. Das wäre mit unserer herkömmlichen Lösung in dieser Form nicht möglich gewesen. Unser Sicherheitskonzept für den Dortmunder Standort macht damit einen großen Fortschritt beim proaktiven Objekt- und Perimeterschutz, wobei wir alle datenschutzrechtlichen Bestimmungen einhalten."

Jan Taube, Geschäftsführer der Staige GmbH, ergänzt: "Gemeinsam mit adesso zeigen wir, wie künstliche Intelligenz und präzise Hardware zu einem zuverlässigen Schutzsystem verschmelzen. Unsere Lösung lässt sich einfach auf bestehende Sicherheitskonzepte aufsetzen und macht aus jedem einfachen Monitoring ein aktives, aufmerksam mitdenkendes Sicherheitssystem. Das ist ein enormer qualitativer Sprung in der Überwachungstechnik."