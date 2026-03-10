Die Wall Street jubelt: der Iran-Krieg sei fast beendet, so Trump. Wirklich? Das Gegenteil ist der Fall: Trump sitzt in der Falle! Denn seine Aussagen haben indirekt klar gemacht dass er das misslungene Abenteuer gerne beenden würde - aber damit gerät der Iran in die mentale Initiative - und Teheran nutzt die Steilvorlage: man habe durch die Straße vn Hormus den Energiemarkt in der Hand und werde weiter dafür sorgen, dass nur Schiffe durchkommen, die keine Beziehung zu den USA, Israel oder deren Verbündeten haben. Damit zeigt sich die Schwäche Trumps: er will eigentlich das Spiel beenden, kann das aber nicht, solange der Iran faktisch die Straße von Hormus beherrscht und damit die Energiepreise hochhalten kann.

1. Trump signalisiert Ende im Iran-Krieg – doch Zweifel bleiben

2. Goldpreis zieht an: Hoffnung auf Ende des Iran-Konflikts

Das Video "Iran, Straße von Hormus: Jetzt sitzt Trump in der Falle! " sehen Sie hier..