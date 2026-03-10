    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Videoausblick

    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare
    Anzeige

    Iran, Straße von Hormus: Jetzt sitzt Trump in der Falle!

    Denn seine Aussagen haben indirekt klar gemacht dass er das misslungene Abenteuer gerne beenden würde - aber damit gerät der Iran in die mentale Initiative - und Teheran nutzt die Steilvorlag

    Die Wall Street jubelt: der Iran-Krieg sei fast beendet, so Trump. Wirklich? Das Gegenteil ist der Fall: Trump sitzt in der Falle! Denn seine Aussagen haben indirekt klar gemacht dass er das misslungene Abenteuer gerne beenden würde - aber damit gerät der Iran in die mentale Initiative - und Teheran nutzt die Steilvorlage: man habe durch die Straße vn Hormus den Energiemarkt in der Hand und werde weiter dafür sorgen, dass nur Schiffe durchkommen, die keine Beziehung zu den USA, Israel oder deren Verbündeten haben. Damit zeigt sich die Schwäche Trumps: er will eigentlich das Spiel beenden, kann das aber nicht, solange der Iran faktisch die Straße von Hormus beherrscht und damit die Energiepreise hochhalten kann.

    Hinweise aus Videdo:

    1. Trump signalisiert Ende im Iran-Krieg – doch Zweifel bleiben

    2. Goldpreis zieht an: Hoffnung auf Ende des Iran-Konflikts

     

    Das Video "Iran, Straße von Hormus: Jetzt sitzt Trump in der Falle! " sehen Sie hier..




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markus Fugmann
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markus Fugmann
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Videoausblick Iran, Straße von Hormus: Jetzt sitzt Trump in der Falle! Die Wall Street jubelt: der Iran-Krieg sei fast beendet, so Trump. Wirklich? Das Gegenteil ist der Fall: Trump sitzt in der Falle!
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     