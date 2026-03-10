    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    FMA-Statistik: Pensionskassen und Vorsorgekassen wachsen im...

    APA ots news - FMA-Statistik: Pensionskassen und Vorsorgekassen wachsen im...
    APA ots news: FMA-Statistik: Pensionskassen und Vorsorgekassen wachsen im Schlussquartal weiter

    Verwaltetes Vermögen der Pensionskassen steigt erstmals über 30 Mrd.

    Wien (APA-ots) - Die österreichischen Pensionskassen und Betrieblichen Vorsorgekassen
    haben im Schlussquartal des Jahres 2025 ihr verwaltetes Vermögen weiter ausgebaut. Dies geht aus den heute veröffentlichten Statistiken der Finanzmarktaufsicht (FMA) zur Quartalsentwicklung hervor.

    Knapp ein Viertel der unselbständig Erwerbstätigen in Österreich hat Anspruch auf eine Leistung aus einer Pensionskasse. Diese Zahl hat sich in den vergangenen Jahren kaum verändert. Beiträge zu einer Pensionskasse sind eine freiwillige Leistung des Arbeitgebers. In die Betrieblichen Vorsorgekassen zahlen hingegen alle Beschäftigten im Rahmen der "Abfertigung Neu" ein. Dies geschieht automatisch über den Arbeitgeber, der jeden Monat 1,53% des Bruttogehalts in eine Vorsorgekasse einzahlt.

    Im 4. Quartal stieg das Vermögen der Pensionskassen im Vergleich zum Vorquartal um 2,7% und stand Ende Dezember bei 30,4 Milliarden. Die Anzahl der Anwartschafts- und Leistungsberechtigten war mit rund 1,13 Millionen Personen kaum verändert. Die Zahl derjenigen, die eine Pensionsleistung beziehen, stieg leicht auf 159.320 oder 14% der gesamten Berechtigten an.

    Bei den Vorsorgekassen wuchs das Vermögen um 2,7% gegenüber Ende September, auf einen neuen Rekordstand von 23,6 Milliarden Ende Dezember 2025. Die Anzahl der Anwartschaften (inklusive Mehrfachanwartschaften bei verschiedenen BVK aufgrund von Arbeitgeberwechseln) stieg leicht auf 11,49 Millionen.

    Q4 2025 Q3 2025

    Pensionskassen

    Verwaltetes Vermögen 30,4 Mrd. 29,6 Mrd. +2,7%

    Anwartschafts- und

    Leistungsberechtigte 1,134 Mio. 1,122 Mio. +1,1%

    Veranlagungsperformance +2,38% +3,32% GJ: +4,86%

    Vorsorgekassen

    Verwaltetes Vermögen 23,6 Mrd. 22,9 Mrd. +2,7%

    Anwartschaften

    (Mehrfachzählung) 11,49 Mio. 11,37 Mio. +1,1%

    Veranlagungsperformance +1,38% +1,85% GJ: +3,61%

    Die Quartalsberichte zu den Pensionskassen und zu den Betrieblichen Vorsorgekassen sind auf der Website der FMA abrufbar.

