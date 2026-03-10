Gaspreis fällt weiter deutlich - Trump-Aussagen zu Kriegsende

AMSTERDAM (dpa-AFX) - Der Preis für europäisches Erdgas ist am Dienstag weiter deutlich gefallen. Nachdem die Notierung für den richtungweisenden Erdgas-Terminkontrakt TTF zur Lieferung in einem Monat zu Beginn der Woche noch um 30 Prozent gestiegen war, hat bereits am Montag im Handelsverlauf eine Gegenbewegung eingesetzt, die sich am Vorabend nach Äußerungen des US-Präsidenten Donald Trump beschleunigt hatte.

An der Börse in Amsterdam wurde das Erdgas am Vormittag bei 48,45 Euro je Megawattstunde (MWh) gehandelt. Das sind etwa 14 Prozent weniger als am Vortag. Zu Beginn der Woche war die Notierung wegen des Iran-Kriegs noch zeitweise bis auf knapp 70 Euro gestiegen.