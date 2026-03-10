    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Gaspreis fällt weiter deutlich - Trump-Aussagen zu Kriegsende

    Für Sie zusammengefasst
    • TTF-Preis fällt stark auf 48,45 €/MWh (-14%)!!
    • Vorstoß auf knapp 70 €/MWh wegen Iran-Konflikt
    • Trump signalisiert Kriegsende, Märkte erholen!
    Foto: Siarhei - 356130783

    AMSTERDAM (dpa-AFX) - Der Preis für europäisches Erdgas ist am Dienstag weiter deutlich gefallen. Nachdem die Notierung für den richtungweisenden Erdgas-Terminkontrakt TTF zur Lieferung in einem Monat zu Beginn der Woche noch um 30 Prozent gestiegen war, hat bereits am Montag im Handelsverlauf eine Gegenbewegung eingesetzt, die sich am Vorabend nach Äußerungen des US-Präsidenten Donald Trump beschleunigt hatte.

    An der Börse in Amsterdam wurde das Erdgas am Vormittag bei 48,45 Euro je Megawattstunde (MWh) gehandelt. Das sind etwa 14 Prozent weniger als am Vortag. Zu Beginn der Woche war die Notierung wegen des Iran-Kriegs noch zeitweise bis auf knapp 70 Euro gestiegen.

    Trump hatte am Vorabend ein schnelles Ende des Kriegs im Nahen Osten in Aussicht gestellt. Beim US-Sender CBS News wurde er mit den Worten zitiert: "Ich denke, der Krieg ist so gut wie beendet." Marktbeobachter sehen in den Äußerungen von Trump eine neue Bereitschaft des Weißen Hauses, öffentlich zu signalisieren, dass Schritte zur Beendigung des Kriegs möglich seien. Allerdings machte der Präsident keine konkreten Angaben. "Den Märkten war der Mangel an Details egal und sie setzten ihre Erholung fort", kommentierten Analysten der Dekabank.

    Der Transport von Energierohstoffen aus den Förderregionen am Persischen Golf durch die wichtige Straße von Hormus ist seit dem Beginn der Angriffe der USA und Israels auf den Iran Ende Februar praktisch zum Erliegen gekommen. Die Energiemärkte sind durch den Krieg im Nahen Osten stark beeinträchtigt./jkr/jsl/nas






    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
