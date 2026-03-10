ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt Volkswagen (VW) auf 'Neutral' - Ziel 110 Euro
- JPMorgan belässt VW auf Neutral, Ziel 110 Euro
- Schlussquartal 2025 stark durch VW, Skoda Audi
- Gute Barmittelprognose; Dividende über Konsens
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat Volkswagen nach Zahlen mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Neutral" belassen. Der Autobauer habe dank der Kernmarke VW sowie der Töchter Skoda und Audi ein insgesamt starkes Schlussquartal 2025 hinter sich, schrieb Jose Asumendi am Dienstag in seiner ersten Reaktion. Geholfen hätten auch die Bemühungen für einen guten Barmittelzufluss. Der Dividendenvorschlag liege über dem von Volkswagen zur Verfügung gestellten Konsens./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 07:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 07:07 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,92 % und einem Kurs von 91,28 auf Tradegate (10. März 2026, 10:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -8,33 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,42 %.
Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 18,65 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 113,75EUR. Von den letzten 8 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 95,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 140,00EUR was eine Bandbreite von +4,93 %/+54,63 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 110 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Volkswagen (VW) Vz - 766403 - DE0007664039
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Volkswagen (VW) Vz. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Angriff auf den Strommarkt: Volkswagen wird mit Mega-Akku in Salzgitter zum Energiekonzern
https://www.smartdroid.de/vw-gibt-ersten-blick-auf-den-golf-9-der-vollelektrisch-sein-wird/
https://www.ntg24.de/Volkswagen-Aufruestung-im-Gange-07032026-AGD-Aktien