Dermapharm Holding Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 10.03.2026

Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +7,93 % konnte die Dermapharm Holding Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Dermapharm Holding Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,33 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 41,15€, mit einem Plus von +7,93 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Dermapharm Holding SE ist ein führender Hersteller von patentfreien Markenarzneimitteln und Naturheilmitteln mit starker Präsenz in Europa. Das Portfolio umfasst Dermatologie, Allergologie und Vitamine. Hauptkonkurrenten sind Stada, Hexal und Ratiopharm. Dermapharm überzeugt durch Innovationskraft und schnelle Markteinführung neuer Produkte.

Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die Dermapharm Holding Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +10,54 %.

Allein seit letzter Woche ist die Dermapharm Holding Aktie damit um +5,57 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +13,25 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Dermapharm Holding +6,18 % gewonnen.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,60 % geändert.

Dermapharm Holding Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +5,57 % 1 Monat +13,25 % 3 Monate +10,54 % 1 Jahr -2,93 %

Informationen zur Dermapharm Holding Aktie

Es gibt 54 Mio. Dermapharm Holding Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,21 Mrd.EUR € wert.

Bei wieder gesunkenen Ölpreisen holt der Dax am Dienstag auf seiner Erholung vom Tief seit Mai 2025 deutlich Schwung. Es stimmte die Anleger mutiger, dass US-Präsident Donald Trump am Vorabend ein baldiges Ende des Iran-Krieges ins Spiel gebracht …

Der Arzneimittelhersteller Dermapharm will in größerem Stil eigene Aktien zurückkaufen. Vorstand und Aufsichtsrat hätten ein öffentliches Rückkaufangebot für bis zu 4,3 Millionen Anteilsscheine zum Preis von 42 Euro je Papier beschlossen, teilte das …

EQS-Ad-hoc: Dermapharm Holding SE / Key word(s): Capital measures / Share buybacks/Capital measures / Share buybacks Dermapharm Holding SE resolves public share buyback offer for up to 4,300,000 shares 10-March-2026 / 09:11 CET/CEST Disclosure of …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Bayer, Novartis und Co.

Bayer, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,17 %. Novartis notiert im Minus, mit -2,03 %. Sanofi notiert im Minus, mit -0,30 %. Roche Holding legt um +1,79 % zu

Dermapharm Holding Aktie jetzt kaufen?

Ob die Dermapharm Holding Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Dermapharm Holding Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.