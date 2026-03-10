    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Wirtschaft

    Mehr Firmenpleiten im Februar

    Foto: Amtsgericht (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Halle (Saale) (dts Nachrichtenagentur) - Die Zahl der Insolvenzen von Personen- und Kapitalgesellschaften in Deutschland ist im Februar gestiegen. Wie das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) am Dienstag mitteilte, wurden 1.466 Insolvenzen verzeichnet, was einem Anstieg von fünf Prozent im Vergleich zum Januar und zwei Prozent im Vergleich zum Februar 2025 entspricht. Im Vergleich zu den Jahren vor der Corona-Pandemie liegt die Zahl um 58 Prozent höher.

    Besonders betroffen waren große Arbeitgeber, was zu erheblichen Einkommens- und Lohnverlusten bei den Beschäftigten führte. Im Februar waren in den größten zehn Prozent der insolventen Unternehmen mehr als 23.000 Arbeitsplätze betroffen, was einem Anstieg von 38 Prozent gegenüber Januar und 22 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat entspricht. Auffällig viele Insolvenzen betrafen Krankenhäuser und Gesundheitsdienstleister, darunter das Klinikum Friedrichshafen mit über 1.500 Mitarbeitern.

    Das IWH erhebt Frühindikatoren, die dem Insolvenzgeschehen vorauslaufen. Diese stiegen im Februar stark an und erreichten den zweithöchsten Wert seit Beginn der Erhebung im Jahr 2020. Auf Basis dieser Zahlen gehe er davon aus, "dass im März weiterhin hohe Insolvenzzahlen zu erwarten sind", sagte Steffen Müller, Leiter der IWH-Insolvenzforschung. "Im April und Mai ist ein weiterer Anstieg der Zahlen wahrscheinlich."


    Verfasst von Redaktion dts
