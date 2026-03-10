Jefferies belässt Dermapharm auf 'Hold' - Ziel 34 Euro

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Dermapharm Holding Aktie

Die Dermapharm Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,73 % und einem Kurs von 41,10 auf Tradegate (10. März 2026, 10:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Dermapharm Holding Aktie um +5,08 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,35 %.

Die Marktkapitalisierung von Dermapharm Holding bezifferte sich zuletzt auf 2,20 Mrd..

Dermapharm Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6500 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 34,00EUR. Von den letzten 6 Analysten der Dermapharm Holding Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten.