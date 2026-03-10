ANALYSE-FLASH
Jefferies belässt Dermapharm auf 'Hold' - Ziel 34 Euro
- Jefferies belässt Dermapharm auf Hold (34€) Q4
- Zahlen am unteren Rand der Zielkorridore (U/E)
- Fabian Piasta: erste Einschätzung zu Q4-Zahlen
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Dermapharm nach vorläufigen Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 34 Euro auf "Hold" belassen. Diese lägen am unteren Rand vom Pharmahersteller ausgegebenen Zielkorridore, schrieb Fabian Piasta in seiner ersten Einschätzung am Dienstag. Das gelte für den Umsatz sowie für das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda)./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 03:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 03:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Dermapharm Holding Aktie
Die Dermapharm Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,73 % und einem Kurs von 41,10 auf Tradegate (10. März 2026, 10:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Dermapharm Holding Aktie um +5,08 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,35 %.
Die Marktkapitalisierung von Dermapharm Holding bezifferte sich zuletzt auf 2,20 Mrd..
Dermapharm Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6500 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 34,00EUR. Von den letzten 6 Analysten der Dermapharm Holding Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten.
