Banken und Rohstoffwerte erholt - Zuvor größte Kriegsverlierer

FRANKFURT/PARIS/LONDON (dpa-AFX Broker) - Banken und Rohstoffwerte waren die größten Verlierer seit dem Kriegsausbruch im Iran. Auslöser waren Sorgen vor einer Bremswirkung der Energiepreisrally für die Konjunktur. Entsprechend deutlich fiel am Dienstag nun die weitere Erholung seit dem Stimmungstiefpunkt am Montagmorgen aus - getrieben von sinkenden Ölpreisen in der Hoffnung auf ein doch schnelleres Kriegsende als befürchtet.

Der Branchenindex Stoxx Europe 600 Banks erholte sich seit dem Montagstief inzwischen um 7 Prozent, nachdem er zuvor seit Kriegsbeginn über 11 Prozent verloren hatte. Die Barclays-Experten stellten mit Blick auf den Sektor klar: Die Underperformance sei Folge der Risikoscheu der Anleger gewesen, nicht der fundamentalen Ausgangslage. Denn die Ergebnisdynamik halte den Stagflations-Sorgen Stand. Dabei fürchten die Akteure stagnierendes oder schrumpfendes Wirtschaftswachstum bei gleichzeitig steigenden Preisen.

Der Stoxx Europe 600 Basic Resources holte seit Montagmorgen inzwischen gut 6 Prozent auf, nachdem er seit Anfang der Vorwoche über 12 Prozent eingebrochen war./ag/nas





