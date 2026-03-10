    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsSTOXX Europe 600 Basic Resources EUR (Price) IndexvorwärtsNachrichten zu STOXX Europe 600 Basic Resources EUR (Price)

    AKTIEN Im FOKUS

    Banken und Rohstoffwerte erholt - Zuvor größte Kriegsverlierer

    Für Sie zusammengefasst
    • Banken und Rohstoffwerte größtes Verlust-Opfer
    • Auslöser: Sorgen zu Energiepreisen bremsen BIP
    • Erholung: Öl sinkt; Banken +7% Rohstoff +6% Mo
    AKTIEN Im FOKUS - Banken und Rohstoffwerte erholt - Zuvor größte Kriegsverlierer
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT/PARIS/LONDON (dpa-AFX Broker) - Banken und Rohstoffwerte waren die größten Verlierer seit dem Kriegsausbruch im Iran. Auslöser waren Sorgen vor einer Bremswirkung der Energiepreisrally für die Konjunktur. Entsprechend deutlich fiel am Dienstag nun die weitere Erholung seit dem Stimmungstiefpunkt am Montagmorgen aus - getrieben von sinkenden Ölpreisen in der Hoffnung auf ein doch schnelleres Kriegsende als befürchtet.

    Der Branchenindex Stoxx Europe 600 Banks erholte sich seit dem Montagstief inzwischen um 7 Prozent, nachdem er zuvor seit Kriegsbeginn über 11 Prozent verloren hatte. Die Barclays-Experten stellten mit Blick auf den Sektor klar: Die Underperformance sei Folge der Risikoscheu der Anleger gewesen, nicht der fundamentalen Ausgangslage. Denn die Ergebnisdynamik halte den Stagflations-Sorgen Stand. Dabei fürchten die Akteure stagnierendes oder schrumpfendes Wirtschaftswachstum bei gleichzeitig steigenden Preisen.

    Der Stoxx Europe 600 Basic Resources holte seit Montagmorgen inzwischen gut 6 Prozent auf, nachdem er seit Anfang der Vorwoche über 12 Prozent eingebrochen war./ag/nas


    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
