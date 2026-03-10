    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    73 Aufrufe 73 0 Kommentare 0 Kommentare

    Genossenschaftsbanken melden Rekordergebnis

    Für Sie zusammengefasst
    • Rekordergebnis 2025:9,5 Mrd€ v. Steuern +10,1%
    • Jahresüberschuss 2025: rund 2,3 Mrd€, +25% mehr
    • Zinsüberschuss 2025 21,5 Mrd€, Sparz niedrig...
    Genossenschaftsbanken melden Rekordergebnis
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutschlands Genossenschaftsbanken haben in Summe 2025 ein Rekordergebnis erzielt. Gut 9,5 Milliarden Euro vor Steuern stehen nach vorläufigen Zahlen in den Büchern und damit 10,1 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie der Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) bilanzierte.

    Der Jahresüberschuss der 646 (Vorjahr: 672) Volks- und Raiffeisenbanken, Sparda-Banken, PSD Banken und sonstigen Genossenschaftsbanken kletterte den vorläufigen Zahlen zufolge um mehr als ein Viertel auf rund 2,3 Milliarden Euro nach knapp 1,8 Milliarden Euro 2024.

    "Wachstumschancen sehen wir weiterhin im Wohnungsbau und im Geschäft mit dem Mittelstand", führte BVR-Vorstandsmitglied Tanja Müller-Ziegler aus. Zusätzliche Impulse könnten sich aus dem Investitionspaket der Bundesregierung ergeben. Allerdings rechnet der Verband auch mit weiter steigenden Kosten für Personal, Regulierung und Digitalisierung.

    Niedrige Sparzinsen gut für die Bilanz

    Ein Ergebnistreiber war 2025 der Zinsüberschuss, der um gut fünf Prozent stieg und mit 21,5 Milliarden Euro den höchsten Wert der vergangenen fünf Jahre erreichte. Maßgeblich waren den Angaben zufolge um 14 Prozent gesunkene Zinsaufwendungen. Als Folge der Leitzinssenkungen der Europäischen Zentralbank (EZB) bekommen Sparer weniger für ihre Guthaben.

    Nach Berechnungen des Vergleichsportals Verivox zahlen regionale Genossenschaftsbanken und Sparkassen über alle Sparprodukte und Laufzeiten hinweg niedrigere Zinsen als überregional tätige Institute. Für Tagesgeld gibt es bei Volks- und Raiffeisenbanken demnach im Schnitt 0,42 Prozent, bundesweit verfügbare Angebote bringen 1,3 Prozent (Stand: 1.3.2026)./ben/DP/nas






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Genossenschaftsbanken melden Rekordergebnis Deutschlands Genossenschaftsbanken haben in Summe 2025 ein Rekordergebnis erzielt. Gut 9,5 Milliarden Euro vor Steuern stehen nach vorläufigen Zahlen in den Büchern und damit 10,1 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie der Bundesverband der Deutschen …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     