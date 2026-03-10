Vizsla Silver informiert über den aktuellen Stand der Situation in Concordia

Vizsla Silver hat sich darauf konzentriert, die Familien der zehn Kollegen, die von seinem Projektstandort in Concordia verschleppt wurden, sowie seine Mitarbeiter in dieser Zeit der Trauer, des Schmerzes und der Unsicherheit zu unterstützen. In den letzten Tagen haben zwei weitere Familien die Bestätigung erhalten, dass ihre Angehörigen verstorben sind. Drei Kollegen werden weiterhin vermisst, und Vizsla Silver steht allen betroffenen Familien in dieser äußerst schwierigen Zeit zur Seite.

Michael Konnert, President und CEO von Vizsla Silver, sagte: „Unsere Herzen sind bei den Familien, die Angehörige verloren haben, und bei denen, die weiterhin auf Antworten warten. Wir konzentrieren uns weiterhin darauf, die betroffenen Familien und unser Team zu unterstützen und die Suche nach den Vermissten fortzusetzen.”

Vizsla Silver arbeitet weiterhin uneingeschränkt mit den mexikanischen Behörden zusammen, während die Suchmaßnahmen und die umfassenderen Ermittlungen fortgesetzt werden. Das Unternehmen ist weiterhin entschlossen, die Behörden bei ihrer Arbeit zu unterstützen, und wird weiterhin aktuelle Informationen bereitstellen, sobald bestätigte Informationen vorliegen.

Die Sicherheit der Mitarbeiter, Auftragnehmer und Gemeindemitglieder hat für Vizsla Silver weiterhin höchste Priorität. Das Unternehmen überprüft und verstärkt seine Sicherheitsprotokolle in enger Abstimmung mit den lokalen Behörden.

Herr Konnert fügte hinzu: „Mexiko hat eine lange und stolze Bergbautradition, und wir glauben weiterhin fest an das langfristige Potenzial des Panuco-Projekts. Angesichts dieses schmerzhaften und tragischen Ereignisses haben wir die Stärke und Widerstandsfähigkeit unserer Mitarbeiter und der Gemeinde Concordia gesehen. Während wir gemeinsam mit der Gemeinde und den Behörden daran arbeiten, einen sicheren und verantwortungsvollen Weg in die Zukunft zu finden, werden wir dies mit Blick auf unsere Mitarbeiter, unsere verstorbenen Kollegen und deren Familien tun.“