JPMORGAN stuft HENKEL VORZUEGE auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Henkel vor Zahlen zum vierten Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Im Fokus stünden unter anderem die Input-Kosten angesichts des jüngsten Ölpreisanstiegs, schrieb Celine Pannuti in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Wachstum aus eigener Kraft, vor allem der Volumina im Konsumentengeschäft, sei maßgeblich für die Entwicklung des Aktienkurses. Die Expertin sieht hier wenig Verbesserung./bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 08:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 08:25 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Henkel VZ Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,44 % und einem Kurs von 73,88EUR auf Tradegate (10. März 2026, 10:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Celine Pannuti

Analysiertes Unternehmen: HENKEL VORZUEGE

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 65

Kursziel alt: 65

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 65,00 € , was einem Rückgang von -11,95% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer