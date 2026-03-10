JPMORGAN stuft HENKEL VORZUEGE auf 'Underweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Henkel vor Zahlen zum vierten Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Im Fokus stünden unter anderem die Input-Kosten angesichts des jüngsten Ölpreisanstiegs, schrieb Celine Pannuti in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Wachstum aus eigener Kraft, vor allem der Volumina im Konsumentengeschäft, sei maßgeblich für die Entwicklung des Aktienkurses. Die Expertin sieht hier wenig Verbesserung./bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 08:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 08:25 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Henkel VZ Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,44 % und einem Kurs von 73,88EUR auf Tradegate (10. März 2026, 10:44 Uhr) gehandelt.
