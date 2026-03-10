ANALYSE-FLASH
RBC belässt Hugo Boss auf 'Sector Perform' - Ziel 38 Euro
- Umsatz und EBIT übertrafen deutlich die Ziele.
- Gute Kostenkontrolle glich Margenrückgang aus
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat Hugo Boss nach Zahlen des Modekonzerns auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Der Umsatz und das operative Ergebnis (Ebit) im vergangenen Jahr hätten die Erwartungen übertroffen, schrieb Manjari Dhar am Dienstag in einer ersten Reaktion. Eine gute Kontrolle der operativen Kosten habe niedrigere Margen kompensiert./rob/gl/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 03:22 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 03:22 / EDT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hugo Boss Aktie
Die Hugo Boss Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,21 % und einem Kurs von 36,93 auf Tradegate (10. März 2026, 10:47 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hugo Boss Aktie um +2,54 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,72 %.
Die Marktkapitalisierung von Hugo Boss bezifferte sich zuletzt auf 2,57 Mrd..
Hugo Boss zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9500 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 36,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 33,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von -8,71 %/+10,65 % bedeutet.
Ich bin hier seit ein paar Tagen wieder eingestiegen, da ich eh und jeh schon von den Produkten von HB überzeugt bin und denke das auf diesem Niveau wirklich alle Risiken eingearbeitet sind.
Der Gewinn ist nach Auszahlung der Dividende. Es wurde bisher ca.die hälfte des Gewinns als Dividende ausgezahlt. Also bitte die Hausaufgaben richtig machen.
Das einzige was mich stört ist das Wort langfristig. "Hugo Boss strebt langfristig wieder zweistellige Gewinnmarge an". Hier hätte das Wort mittelfristig auch gepasst.