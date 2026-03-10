RBC belässt Hugo Boss auf 'Sector Perform' - Ziel 38 Euro

Ich bin hier seit ein paar Tagen wieder eingestiegen, da ich eh und jeh schon von den Produkten von HB überzeugt bin und denke das auf diesem Niveau wirklich alle Risiken eingearbeitet sind.

Die Branche LUXUS hat im Jahr 2025 auf Indexebene mit am schlechtesten abgeschnitten, hier zähle Ich HB mit dazu.

Viele Experten setzen jetzt wieder auf ein deutliches Wachstum in den nächsten Jahren, auch durch einen wieder anziehenden Konsum in China.

Dieser Sachverhalt führt m.E. aktuell dazu dass die Aktien dieser Branche aktuell nicht sehr nachgefragt werden und selbst bei einem erwarteten KGV von um die 10 keine große Nachfrage bei HB aufkommt. Erschwerend hinzu kommt auch noch das angekündigte Übergangsjahr 2026. Daneben ist auch mein Eindruck das der Kurs unterhalb von 35 € gehalten wird. Selbst der gestern angekündigte Einstieg der Chinesen bei PUMA hat hier den Kurs gestern nicht wirklich bewegt.

Ich setze auf eine Rückkehr zur alten Ertragskraft von HB und in diesem Zusammenhang auf einen Kurszuwachs und Anstieg der Dividenden, ich will nur hoffen das jetzt nicht noch zeitnah ein Übernahmeangebot um die Ecke kommt.





Stay Long VB