BERNSTEIN RESEARCH stuft VOLKSWAGEN auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Volkswagen nach Zahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 108 Euro belassen. Stephen Reitman hob in seiner am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion hervor, dass die positive Überraschung beim Barmittelzufluss im vergangenen Jahr qualitativ guten Faktoren wie dem Rückgang von Lagerbeständen, Investitionen sowie Forschungs- und Entwicklungsausgaben geschuldet sei. Enttäuscht hätten dagegen das operative Ergebnis (Ebit) sowie der Ausblick auf 2026./rob/gl/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 08:07 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 08:07 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,34 % und einem Kurs von 90,76EUR auf Tradegate (10. März 2026, 11:00 Uhr) gehandelt.



