BERENBERG stuft RIO TINTO auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Rio Tinto auf "Hold" mit einem Kursziel von 6000 Pence belassen. Die größten Profiteure hoher Ölpreise im Zuge des anhaltenden Nahostkonflikts seien im Bergbau- und Rohstoffsektor Wheaton Precious Metals und Ecora Royalties, schrieb Richard Hatch in einer Brancheneinschätzung vom Montagnachmittag. Rio Tinto sei die beste Aktie, um auf die kurzfristige Preisdynamik im Eisenerzbereich zu setzen./gl/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 16:32 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rio Tinto Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,35 % und einem Kurs von 77,84EUR auf Tradegate (10. März 2026, 10:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Richard Hatch

Analysiertes Unternehmen: RIO TINTO

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 60

Kursziel alt: 60

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m



