Uran-Boom? Uranium Energy verkauft weit über Marktpreis

Der US-Uranproduzent Uranium Energy meldet für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2026 solide Fortschritte beim Ausbau seiner Produktion und eine ungewöhnlich starke Preisrealisierung. Das Unternehmen verkaufte Uran zu 101 US-Dollar je Pfund und lag damit deutlich über dem durchschnittlichen Spotpreis von 80,76 US-Dollar im Quartal.

Der Verkauf von 200.000 Pfund Uran brachte dem Konzern einen Umsatz von 20,2 Millionen US-Dollar und einen Bruttogewinn von 10,0 Millionen US-Dollar ein. Die Erlöse stammen aus dem physischen Uranbestand des Unternehmens.

Gleichzeitig verfügt Uranium Energy über eine sehr robuste Bilanz. Zum Quartalsende lagen die liquiden Mittel und kurzfristigen Vermögenswerte bei 818 Millionen US-Dollar, darunter 486 Millionen US-Dollar in bar. Schulden hat das Unternehmen nach eigenen Angaben keine.

Produktion wächst in Texas und Wyoming

Operativ treibt Uranium Energy den Ausbau seiner In-situ-Recovery-Projekte voran. In Wyoming wurden vier neue Produktionsanlagen am Christensen-Ranch-Projekt fertiggestellt. Weitere Anlagen befinden sich im Bau. Die Erweiterung soll nach behördlicher Genehmigung zusätzliche Produktionskapazität liefern.

Auch das Burke-Hollow-Projekt in Texas ist baulich abgeschlossen und wartet auf die finale regulatorische Freigabe. Die Anlage gilt als neueste ISR-Uranmine der Vereinigten Staaten.

Im zweiten Quartal produzierte das Unternehmen 45.743 Pfund Uran-Konzentrat. Die Gesamtkosten lagen bei 44,14 US-Dollar je Pfund. Die reinen Förderkosten betrugen 39,66 US-Dollar je Pfund.

Ausbau der gesamten Uran-Wertschöpfungskette

Parallel arbeitet Uranium Energy an einem strategisch wichtigen Projekt für die US-Nuklearindustrie. Über die United States Uranium Refining & Conversion Corp will der Konzern eine integrierte Lieferkette für Kernbrennstoff aufbauen – von der Uranförderung bis zur Konversion.

Laut Unternehmen laufen dazu Gespräche mit Behörden, Standortanalysen sowie eine Machbarkeitsstudie mit dem Ingenieurkonzern Fluor.

CEO sieht historischen Boom im US-Uransektor

Unternehmenschef Amir Adnani sieht das Unternehmen gut positioniert. "In diesem Quartal haben wir mit der Fertigstellung von Burke Hollow, der neuesten ISR-Uranmine in den USA, einen bedeutenden Meilenstein für UEC erreicht", sagte der Präsident und CEO.

Der Sektor erlebe derzeit eine außergewöhnliche Dynamik. "Ein solches Aktivitätsniveau wurde in den USA seit über fünfzehn Jahren nicht mehr beobachtet", erklärte Adnani.

Auch die Preisstrategie sieht er bestätigt. "Im Laufe des Quartals haben wir Uran zu Preisen verkauft, die über 25 Prozent des Quartalsdurchschnitts lagen, was den Vorteil unseres ungesicherten Ansatzes beim Bestandsmanagement in einem sich festigenden Uranmarkt verdeutlicht."

Mit der größten Uranressourcenbasis in den USA und einer schuldenfreien Bilanz sieht Adnani sein Unternehmen bereit für weiteres Wachstum. Ziel sei es, die Produktion schnell auszubauen und gleichzeitig die erste vollständig integrierte nukleare Brennstoffkette der Vereinigten Staaten aufzubauen.

