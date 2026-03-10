RBC stuft Gea Group auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Gea nach Zahlen von 56 auf 57 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Anlagenbauer habe im vergangenen Quartal ordentlich abgeschnitten und einen soliden Ausblick auf 2026 gegeben, schrieb Sebastian Kuenne am Dienstag in einer ersten Reaktion. Er hob seine Schätzung für das diesjährige Umsatzwachstum ein wenig an und sieht für die entsprechende Konsensprognose mehr Spielraum nach oben. Allerdings revidierte er seine Ergebniserwartung je Aktie etwas nach unten und sieht sich hier unter dem Marktkonsens./rob/gl/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 02:51 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 02:51 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die GEA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,19 % und einem Kurs von 62,30EUR auf Tradegate (10. März 2026, 11:07 Uhr) gehandelt.





