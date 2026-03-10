JEFFERIES stuft Dermapharm auf 'Hold'
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Dermapharm auch nach einem Blick auf den Aktienrückkauf mit einem Kursziel von 34 Euro auf "Hold" belassen. Zwar steige dadurch das Ergebnis je Aktie des Herstellers von Pharmazeutika, schrieb Fabian Piasta am Dienstag. Dem stehe allerdings ein Anteil frei handelbarer Aktien von nurmehr rund 15 Prozent gegenüber./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 05:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 05:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 05:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 05:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Dermapharm Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,34 % und einem Kurs von 40,95EUR auf Tradegate (10. März 2026, 11:26 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Fabian Piasta
Analysiertes Unternehmen: Dermapharm
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 34
Kursziel alt: 34
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Fabian Piasta
Analysiertes Unternehmen: Dermapharm
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 34
Kursziel alt: 34
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte