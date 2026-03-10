JEFFERIES stuft Dermapharm auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Dermapharm auch nach einem Blick auf den Aktienrückkauf mit einem Kursziel von 34 Euro auf "Hold" belassen. Zwar steige dadurch das Ergebnis je Aktie des Herstellers von Pharmazeutika, schrieb Fabian Piasta am Dienstag. Dem stehe allerdings ein Anteil frei handelbarer Aktien von nurmehr rund 15 Prozent gegenüber./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 05:17 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 05:17 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Dermapharm Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,34 % und einem Kurs von 40,95EUR auf Tradegate (10. März 2026, 11:26 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Fabian Piasta

Analysiertes Unternehmen: Dermapharm

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 34

Kursziel alt: 34

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

