    Stromverbrauch im deutschen Osten sinkt weiter

    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BERLIN (dpa-AFX) - Die angespannte wirtschaftliche Lage hat im vergangenen Jahr zu einem geringeren Stromverbrauch in ost- und norddeutschen Bundesländern geführt. Knapp 93,3 Terawattstunden (TWh) sind in den Ländern Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt sowie Hamburg im Jahr 2025 verbraucht worden, wie der Übertragungsnetzbetreiber 50Hertz mitteilte.

    Das waren 0,7 TWh weniger als im Jahr davor. Eine Terawattstunde entspricht einer Milliarde Kilowattstunden. Außer der schwachen Konjunktur zeige sich auch, dass sich die Zahl der Elektroautos und Wärmepumpen nur langsam erhöhe. "Der Stromverbrauch hat nach wie vor keinen dynamischen Anstieg. Aber wir werden einen Anstieg sehen, daran gibt es gar keinen Zweifel" sagte 50Hertz-Chef Stefan Kapferer mit Blick auf die langfristige Entwicklung.

    75 Prozent des Stromverbrauchs kam aus Erneuerbaren

    Rund drei Viertel des verbrauchten Stroms kam 50Hertz zufolge aus erneuerbaren Quellen wie Wind und Sonne. Die Stromerzeugung aus Windenergie und Photovoltaik-Anlagen im Netzgebiet von 50Hertz lag den Angaben zufolge bei 69 TWh. Die PV-Erzeugung stieg deutlich von 17,2 TWh im Jahr 2024 auf fast 20 TWh im vergangenen Jahr. Die Windenergie nahm hingegen leicht ab, von 41,6 Terawattstunden auf 39.

    Kapferer betonte, dass 2025 ein schwaches Windjahr gewesen sei, besonders im ersten Quartal. Die Stromerzeugung durch Wind an Land sei aber besonders wichtig für die Energiewende und deutlich größer als bei einer vergleichbaren Menge an Solarkapazitäten.

    Dutzende Anträge für Anschluss neuer Netzprojekte

    Ein schwieriges Thema für 50Hertz bleibt der Anschluss neuer Netzprojekte wie Rechenzentren, Großbatteriespeicher oder PV-Freiflächenanlagen. Der Übertragungsnetzbetreiber hat bisher 90 Anschlusszusagen für solche Projekte erteilt, die bis 2030 beginnen sollen. Aktuell lägen weitere Anträge für 140 Batteriespeicher mit einer Gesamtleistung von knapp 53 Gigawatt, 17 Rechenzentren (9,4 GW) und zwei Elektrolyseure (0,7 GW) vor.

    Damit bei der Vergabe der Anschlüsse keine Staus entstehen, werden die Zusagen ab dem 1. April nach dem Reifegrad der einzelnen Projekte vergeben und nicht mehr nach dem Prinzip des schnellsten Antragstellers. "Diese Anpassung war dringend erforderlich - wären wir beim alten Verfahren geblieben, wären innerhalb kürzester Zeit auch über 2030 hinaus alle verfügbaren Netzanschlüsse blockiert worden", teilte 50Hertz-Chef Kapferer mit./maa/DP/stw






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
