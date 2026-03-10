    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDermapharm Holding AktievorwärtsNachrichten zu Dermapharm Holding

    AKTIE IM FOKUS

    Aktienrückkauf-Offerte treibt Dermapharm auf Zwölfmonatshoch

    • Rückkaufangebot treibt Kurs auf 41,60 Euro an.
    • Rückkauf = 8%; Freefloat nur noch 15% verbleib
    • Eckzahlen enttäuschen, 2025 etwas profitabler.
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein über dem jüngsten Kursniveau liegendes Rückkaufangebot hat am Dienstag die Dermapharm-Aktien relativ stark angetrieben. Die Papiere des Spezialisten für Nahrungsergänzung, Dermatologie und Allergologie zogen in einem allgemein deutlich erholten Marktumfeld um zuletzt 7,5 Prozent auf 41 Euro an. Mit bis zu 41,60 Euro wurde der Kurs auf den höchsten Stand seit fast einem Jahr befördert - mauen Jahreszahlen zum Trotz.

    Der Kurs näherte sich den 42 Euro, die das Unternehmen in einem öffentlichen Rückkaufangebot für bis zu 4,3 Millionen Anteilsscheine bietet. Der SDax, in dem die Aktien gelistet sind, zog zeitgleich um 2,3 Prozent an wegen der gestiegenen Hoffnung auf ein baldiges Ende des Iran-Krieges.

    Fabian Piasta von Jefferies Research erklärte, dass die Aktienzahl 8 Prozent der Anteile entspreche - und gab den Hinweis, dass die Börsenliquidität der Aktien damit noch kleiner werde. Da die Beier Holding als Mehrheitsktionär 77 Prozent halte, sinke die frei verfügbare Aktienzahl durch den Rückkauf auf nur noch 15 Prozent, rechnete er vor.

    Die Offerte übertünchte ein eher enttäuschtes Feedback für die vorgelegten Eckdaten für das vergangene Jahr. Piasta zufolge hatten diese beim Umsatz und dem operativen Ergebnis (Ebitda) nur das untere Ende der Unternehmenszielspanne erreicht. Trotz Umsatzeinbußen hatte Dermapharm 2025 etwas profitabler gearbeitet./tih/ag/stk

    Dermapharm Holding

    +8,78 %
    +5,33 %
    +12,62 %
    +10,67 %
    -2,67 %
    -2,87 %
    -34,05 %
    +40,20 %
    ISIN:DE000A2GS5D8WKN:A2GS5D

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Dermapharm Holding Aktie

    Die Dermapharm Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,86 % und einem Kurs von 41,15 auf Tradegate (10. März 2026, 11:37 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Dermapharm Holding Aktie um +5,33 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,62 %.

    Die Marktkapitalisierung von Dermapharm Holding bezifferte sich zuletzt auf 2,23 Mrd..

    Dermapharm Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6500 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 34,00EUR. Von den letzten 6 Analysten der Dermapharm Holding Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten.




    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
