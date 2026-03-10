    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Biontech-Gründer ziehen sich zurück und starten neues Unternehmen

    Foto: Biontech (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Mainz (dts Nachrichtenagentur) - Die Biontech-Gründer Ugur Sahin und Özlem Türeci geben ihre Führungs- und Vorstandsposten bei Biontech Ende 2026 ab und gründen ein neues mRNA-Unternehmen. Der Schritt sei kein Bruch mit Biontech, sagten die Gründer dem "Handelsblatt" (Mittwochsausgabe). Das Unternehmen entwickle sich zunehmend zu einem kommerziellen Pharmaunternehmen, während ihre eigene Stärke vor allem in der Forschung liege.

    "Jetzt müssen andere Kräfte und Expertisen an Bord geholt werden. Wir wollen unsere Superkräfte für die Medizin anders nutzen", sagte Türeci. Nach zwei aufgebauten Firmen sei für sie nun der Zeitpunkt gekommen, "ein drittes Baby" zu gründen.

    Ziel sei es, die nächste Generation von mRNA-Therapien zu entwickeln und stärker mit Künstlicher Intelligenz zu verbinden, sagten beide. Das neue Unternehmen soll sich auf die Weiterentwicklung der mRNA-Technologie konzentrieren, die laut Sahin noch lange nicht ausgeschöpft sei. Durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz könnten künftige Therapien präziser, potenter und stärker personalisiert entwickelt werden.

    Biontech werde sich auf die Spätentwicklung von Medikamenten und deren Kommerzialisierung konzentrieren. Beide Gründer wollen dem Unternehmen als Anteilseigner verbunden bleiben und halten aktuell zusammen rund 15 Prozent der Aktien. Zudem könnte Biontech sich an der neuen Firma beteiligen und künftig Kombinationsstudien oder Kooperationen prüfen, sagte Sahin.



    Verfasst von Redaktion dts
