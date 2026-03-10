UBS stuft Hugo Boss auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hugo Boss nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 35,60 Euro auf "Neutral" belassen. Eine weitere überdurchschnittliche Kursentwicklung der Aktien rechtfertigten die Zahlen wohl nicht, schrieb Robert Krankowski am Dienstag. Besorgniserregend sei das klare Verfehlen der Erwartungen an die Profitabilität./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 07:21 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hugo Boss Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,03 % und einem Kurs von 36,15EUR auf Tradegate (10. März 2026, 11:38 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Robert Krankowski

Analysiertes Unternehmen: Hugo Boss

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 35,60

Kursziel alt: 35,60

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 35,60 € , was einem Rückgang von -1,60% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer