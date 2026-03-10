UBS stuft Hugo Boss auf 'Neutral'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hugo Boss nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 35,60 Euro auf "Neutral" belassen. Eine weitere überdurchschnittliche Kursentwicklung der Aktien rechtfertigten die Zahlen wohl nicht, schrieb Robert Krankowski am Dienstag. Besorgniserregend sei das klare Verfehlen der Erwartungen an die Profitabilität./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 07:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Hugo Boss Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,03 % und einem Kurs von 36,15EUR auf Tradegate (10. März 2026, 11:38 Uhr) gehandelt.
