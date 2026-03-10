    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBioNTech AktievorwärtsNachrichten zu BioNTech

    BioNTech - Aktie stürzt rapide ab - 10.03.2026

    Am 10.03.2026 ist die BioNTech Aktie, bisher, um -11,23 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der BioNTech Aktie.

    Foto: Sebastian Gollnow - dpa

    BioNTech ist ein innovatives Unternehmen, das durch seine mRNA-Technologie und den Erfolg des COVID-19-Impfstoffs eine starke Marktposition innehat. Mit Fokus auf Immuntherapien und strategischen Partnerschaften hebt es sich von Konkurrenten wie Moderna und CureVac ab.

    BioNTech Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 10.03.2026

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die BioNTech Aktie. Mit einer Performance von -11,23 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,29 %, geht es heute bei der BioNTech Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von BioNTech mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -6,29 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche ist die BioNTech Aktie damit um -15,63 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -16,36 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -4,74 % verloren.

    BioNTech Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -15,63 %
    1 Monat -16,36 %
    3 Monate -6,29 %
    1 Jahr -11,42 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur BioNTech Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell vor allem um die Folgen der Gründerabgänge für BioNTechs Fundamentaldaten und Bewertung, mögliche Kursreaktionen und das News-Timing rund um Zahlen und Ausblick. Ergänzend wird die Pipeline (BNT323/DB1393) diskutiert, inklusive potenziellem News-Impuls vor Börsenstart sowie dem Einfluss von Biotech-Updates auf die Aktie.

    Informationen zur BioNTech Aktie

    Es gibt 251 Mio. BioNTech Aktien. Damit ist das Unternehmen 22,58 Mrd. € wert.

    Biontech-Gründer verlassen Unternehmen und gründen neues


    Die in der Corona-Pandemie berühmt gewordenen Biontech-Gründer Ugur Sahin und Özlem Türeci werden das Unternehmen verlassen und ein neues gründen. Das Ehepaar scheide spätestens Ende 2026 aus, wolle aber Anteilseigner bleiben, teilte Biontech …

    BioNTech und Mitgründer kündigen Pläne für neues Mitgründer-geführtes Unternehmen zur Entwicklung von mRNA-Innovationen der nächsten Generation an, während BioNTech auf dem Weg zu einem Multi-Produkt-Unternehmen bis 2030 voranschreitet


    BioNTech stärkt strategische Ausrichtung auf die wachsende spätklinische Pipeline mit Immunmodulator-, Antikörper-Wirkstoff-Konjugat- und mRNA-Kandidaten BioNTech-Mitgründer Ugur Sahin und Özlem Türeci werden ein eigenständiges, neues …

    BioNTech and Co-Founders Announce Plan to Pursue Next-Generation mRNA Innovations in Co-Founders-Led New Company as BioNTech Advances Toward Becoming a Multi-Product Company by 2030


    BioNTech continues to sharpen its strategic focus on the growing late-stage clinical pipeline spanning immunomodulator, ADC and mRNA candidatesBioNTech co-founders Ugur Sahin and Özlem Türeci will establish an independent biotechnology company to …

    BioNTech Aktie jetzt kaufen?


    Ob die BioNTech Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BioNTech Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    BioNTech

    -15,67 %
    -19,39 %
    -20,09 %
    -10,47 %
    -11,42 %
    -26,66 %
    +7,36 %
    +499,09 %
    ISIN:US09075V1026WKN:A2PSR2



