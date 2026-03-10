    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEutelsat Communications AktievorwärtsNachrichten zu Eutelsat Communications

    Deutlicher Kurssprung bei der Eutelsat Communications Aktie - 10.03.2026

    Am 10.03.2026 ist die Eutelsat Communications Aktie, bisher, um +8,71 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Eutelsat Communications Aktie.

    Foto: Kirill Sh - Unsplash

    Eutelsat Communications ist ein führender Anbieter von Satellitenkommunikationslösungen, der weltweit Konnektivität und Broadcast-Dienste bereitstellt. Das Unternehmen bietet Satellitenkapazitäten für TV-Sender, Internet-Provider, Regierungsbehörden und Unternehmen an. Eutelsat ist einer der größten Satellitenbetreiber weltweit, mit einer starken Präsenz in Europa, dem Nahen Osten und Afrika. Zu den Hauptkonkurrenten zählen SES, Intelsat und Telesat. Eutelsat zeichnet sich durch ein breites Satellitennetzwerk und innovative Technologien zur Optimierung der Bandbreitennutzung aus.

    Eutelsat Communications aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 10.03.2026

    Die Eutelsat Communications Aktie konnte bisher um +8,71 % auf 2,1350 zulegen. Das sind +0,1710  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Eutelsat Communications Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,51 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 2,1350, mit einem Plus von +8,71 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    Der heutige Anstieg bei Eutelsat Communications konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -6,67 % nicht vollständig ausgleichen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Eutelsat Communications Aktie damit um -16,66 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -12,14 %. Im Jahr 2026 gab es für Eutelsat Communications bisher ein Plus von +14,34 %.

    Eutelsat Communications Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -16,66 %
    1 Monat -12,14 %
    3 Monate -6,67 %
    1 Jahr -67,59 %

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell vor allem um die Kursentwicklung und Bewertung von Eutelsat. Kernthemen sind Rücksetzer und Erholungspotenzial, die Wirkung der 1,5 Mrd€ Anleihe auf Schulden und Zinslast sowie die Aussicht auf LEO-Umsätze. Diskutiert wird, ob Eutelsat Starlink ersetzen kann oder nur eine Alternative bleibt, und welche Großaufträge sowie EU-/Militär-Nachfrage die Aktie treiben könnten. Quartalszahlen im Mai sind Thema.

    Informationen zur Eutelsat Communications Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Eutelsat Communications Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,50 Mrd. € wert.

    Ob die Eutelsat Communications Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Eutelsat Communications Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Eutelsat Communications

    +8,20 %
    -16,66 %
    -12,14 %
    -6,67 %
    -67,59 %
    -70,34 %
    -80,77 %
    -92,92 %
    -81,98 %
    ISIN:FR0010221234WKN:A0HGPT



