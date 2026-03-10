    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMicrostrategy (Doing business Strategy) (A) AktievorwärtsNachrichten zu Microstrategy (Doing business Strategy) (A)

    Rekordkauf

    1561 Aufrufe 1561 0 Kommentare 0 Kommentare

    Saylor greift erneut zu: 1.360 Bitcoin an einem Tag

    Michael Saylor treibt die Bitcoin-Akkumulation seines Unternehmens Strategy mit einem Rekordkauf voran und sorgt damit für Euphorie am Kryptomarkt.

    Rekordkauf - Saylor greift erneut zu: 1.360 Bitcoin an einem Tag
    Foto: Gage Skidmore - ZUMA Press Wire

    Der bekannte Bitcoin-Befürworter Michael Saylor hat einen neuen Rekord für tägliche Unternehmenskäufe gesetzt. Über sein Unternehmen Strategy wurden an einem einzigen Tag 1.360 Bitcoin erworben.

    Nach Angaben von Bitcoin Magazine handelt es sich um die bislang größte tägliche Akkumulation des Unternehmens. Bei einem Kaufpreis von rund 68.583 US-Dollar pro Bitcoin entspricht der Zukauf einem Wert von etwa 93 Millionen US-Dollar.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Strategy Inc!
    Short
    147,11€
    Basispreis
    0,82
    Ask
    × 14,84
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    135,19€
    Basispreis
    0,93
    Ask
    × 14,43
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Strategy Aktie steigt

    Der Markt reagierte deutlich positiv auf die Nachricht. Die Aktie von Strategy schloss zuletzt mit einem Plus von etwa 4 Prozent und notiert am Dienstag im vorbörslichen Handel weitere 2,9 Prozent höher bei rund 143 US-Dollar. Trotz der aktuellen Erholung bleibt die Aktie jedoch seit Jahresbeginn rund 7 Prozent im Minus. Auf Sicht der vergangenen drei Monate beträgt der Rückgang sogar über 24 Prozent.

    Auch Bitcoin notiert rund 4,3 Prozent höher bei 70.850 US-Dollar. Notiert damit aber weiterhin 43,8 Prozent unter seinem Allzeithoch.

    Institutionelle Nachfrage bleibt stark

    Während in sozialen Medien vermehrt über eine mögliche Überhitzung des Marktes spekuliert wird, zeigt sich auf Unternehmensseite ein anderes Bild. Große institutionelle Käufer nutzten die letzten Kursrücksetzer gezielt zur weiteren Akkumulation.

    Makro-Umfeld bleibt angespannt

    Der Rekordkauf erfolgte jedoch in einer Phase, in der die globalen Finanzmärkte weiterhin von makroökonomischer Unsicherheit geprägt sind. Zinspolitik, Liquiditätsbedingungen und geopolitische Spannungen sorgen nach wie vor für erhöhte Schwankungen an den Kapitalmärkten.

    Zuletzt hat Trump erklärt, der Konflikt mit dem Iran könne "sehr bald" gelöst werden, was der Markt euphorisierte. Konkrete Schritte oder Vereinbarungen wurden jedoch nicht genannt.

    Ein zusätzlicher Risikofaktor bleibt auch die kommende Sitzung der Federal Reserve am 17. und 18. März. Sollte die US-Notenbank einen restriktiveren geldpolitischen Kurs signalisieren oder weitere Zinserhöhungen in Aussicht stellen, könnte dies insbesondere Risikoanlagen wie Krypto unter Druck setzen.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Favoritenwechsel - diese 5 Werte sollten Anleger im Depot haben!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Rekordkauf Saylor greift erneut zu: 1.360 Bitcoin an einem Tag Michael Saylor treibt die Bitcoin-Akkumulation seines Unternehmens Strategy mit einem Rekordkauf voran und sorgt damit für Euphorie am Kryptomarkt.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     