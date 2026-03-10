JEFFERIES stuft FRAPORT AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fraport vor Geschäftszahlen mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Er liege mit seinen Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebitda) des Flughafenbetreibers 2025 und 2026 über den vom Unternehmen veröffentlichten Konsensprognosen, schrieb Graham Hunt in seinem Ausblick am Dienstag. Die Preisdynamik sei in allen Geschäftssegmenten gut./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 05:40 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 05:40 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,40 % und einem Kurs von 75,65EUR auf Tradegate (10. März 2026, 11:37 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Graham Hunt

Analysiertes Unternehmen: FRAPORT AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 100

Kursziel alt: 100

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 100,00 € , was eine Steigerung von +33,24% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer