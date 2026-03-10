SMA Solar Technology Aktie verzeichnet Tagesgewinn - 10.03.2026

Die SMA Solar Technology Aktie konnte bisher um +6,22 % auf 31,94€ zulegen. Das sind +1,87 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,74 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der SMA Solar Technology Aktie. Nach einem Plus von +0,74 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 31,94€, mit einem Plus von +6,22 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

SMA Solar Technology ist ein führender Anbieter von Photovoltaik-Lösungen, bekannt für seine Wechselrichter und Energiemanagementsysteme. Mit einer starken globalen Präsenz konkurriert es mit Unternehmen wie Huawei und SolarEdge. SMA's Innovationskraft und Servicequalität heben es von der Konkurrenz ab.

Obwohl sich die SMA Solar Technology Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -16,76 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SMA Solar Technology Aktie damit um -6,07 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,72 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei SMA Solar Technology auf -12,40 %.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,60 % geändert.

SMA Solar Technology Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -6,07 % 1 Monat -7,72 % 3 Monate -16,76 % 1 Jahr +50,69 %

Informationen zur SMA Solar Technology Aktie

Es gibt 35 Mio. SMA Solar Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,11 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

ABB, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,73 %. Schneider Electric notiert im Plus, mit +0,44 %. Enphase Energy notiert im Plus, mit +0,91 %. SolarEdge legt um +2,42 % zu

SMA Solar Technology Aktie jetzt kaufen?

Ob die SMA Solar Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SMA Solar Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.