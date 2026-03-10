    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBioNTech AktievorwärtsNachrichten zu BioNTech
    Biontech macht rund eine Milliarde Euro Verlust

    Für Sie zusammengefasst
    • Milliardenverlust 2025: netto 1,12 Mrd. Euro. mehr!
    • Umsatz 2025 2,87 Mrd. Euro durch BMS-Kooperation!!
    • 2026: Erlöse 2,0-2,3 Mrd., F&E 2,2-2,5 Mrd. (2030)
    Biontech macht rund eine Milliarde Euro Verlust
    Foto: Sebastian Gollnow - dpa

    MAINZ (dpa-AFX) - Angesichts weiter hoher Entwicklungskosten hat Biontech im Geschäftsjahr 2025 einen Milliardenverlust hinnehmen müssen. Er belief sich auf netto 1,12 Milliarden Euro, wie das Biotechnologie-Unternehmen aus Mainz am Dienstag mitteilte. Das war deutlich mehr als im vorangegangenen Geschäftsjahr mit 665,3 Millionen Euro.

    Der Umsatz der Mainzer kletterte 2025 demnach auf 2,87 Milliarden Euro (Vorjahr: 2,76 Mrd.). Als Grund hierfür nannte Biontech Erlöse aus der Kooperation mit dem US-Pharmakonzern Bristol Myers Squibb.

    Für das laufende Jahr 2026 erwartet das Unternehmen, dessen Gründer Ugur Sahin und Özlem Türeci spätestens Ende dieses Jahres ausscheiden werden, Erlöse zwischen 2,0 und 2,3 Milliarden Euro. Diese sollten die geplanten Forschungs- und Entwicklungskosten von 2,2 bis 2,5 Milliarden Euro ausgleichen, hieß es.

    Große Pläne bis zum Jahr 2030

    "Unsere solide finanzielle Position treibt unsere Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten voran und reduziert gleichzeitig deren Risiken, während wir uns auf mehrere Produkteinführungen in den kommenden Jahren vorbereiten", sagte Finanzvorstand Ramon Zapata.

    Das Unternehmen, das in der Corona-Pandemie Milliarden mit seinem Corona-Impfstoff verdient hatte, entwickelt Medikamente auf mRNA-Basis gegen Krebs und andere Krankheiten. Bis 2030 wollen die Mainzer mehrere Zulassungsanträge für Onkologie-Kandidaten gestellt haben./chs/DP/stw

    ISIN:US09075V1026WKN:A2PSR2

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BioNTech Aktie

    Die BioNTech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -13,73 % und einem Kurs von 75,70 auf Tradegate (10. März 2026, 11:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BioNTech Aktie um -23,58 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -24,24 %.

    Die Marktkapitalisierung von BioNTech bezifferte sich zuletzt auf 18,26 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 147,50USD. Von den letzten 8 Analysten der BioNTech Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 115,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 155,00USD was eine Bandbreite von +60,06 %/+115,73 % bedeutet.




    Community Beiträge zu BioNTech - A2PSR2 - US09075V1026

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über BioNTech. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um erwartete Quartalszahlen/Unternehmensupdates (heute/morgen) als kurzfristige Kursauslöser sowie um fundamentale Katalysatoren wie Zulassungsanträge und Studienfortschritte (DB1303/BNT323, BMS‑Pumitamig) und Personalanzeigen. Diskutiert werden Bewertung und Relative‑Performance: Biotech hält sich besser als Gesamtmarkt, BioNTech läuft hinter Moderna her; Trader erwägen Long‑Calls mit Absicherung/Shorts, und der Rücktritt des FDA‑Vaccine‑Chefs wird als leicht positives Zulassungssignal gesehen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber BioNTech eingestellt.

    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Biontech macht rund eine Milliarde Euro Verlust Angesichts weiter hoher Entwicklungskosten hat Biontech im Geschäftsjahr 2025 einen Milliardenverlust hinnehmen müssen. Er belief sich auf netto 1,12 Milliarden Euro, wie das Biotechnologie-Unternehmen aus Mainz am Dienstag mitteilte. Das war …
