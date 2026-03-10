Biontech macht rund eine Milliarde Euro Verlust

Paxton, Paxton, Paxton. Hast du dir deinen Satz eigentlich noch einmal in Ruhe durchgelesen? Was soll dieser Unsinn?

Erstens stellt sich die Frage, warum so etwas überhaupt passieren sollte. Ganz ehrlich: Mit diesem ganzen Querdenkerdenken seid ihr doch komplett schräg abgebogen. Wer sich in solchen Gedankenkonstrukten bewegt, sollte an der Börse besser gar nichts machen. Kauft euch ein paar Konserven und ein Transistorradio und beschäftigt euch damit. In dieser Gedankenwelt gibt es ohnehin keine Zukunft.

Fakt ist: Momentan ist kein Land in der Lage, einen großen Krieg vom Zaun zu brechen. Die Chinesen wollen das nicht. Für sie steht ihre Wirtschaft im Mittelpunkt. Die Amerikaner haben ebenfalls kein Interesse daran. Und Russland ist dafür schlicht nicht stark genug. Sie schaffen es ja nicht einmal, in der Ukraine entscheidend voranzukommen.

Und beim Iran, auch wenn ich wirklich kein Fan von Donald Trump bin, muss man festhalten: Seit rund vierzig Jahren steht dieses Regime für Terrorunterstützung weltweit. Unterstützung für Hamas, Unterstützung für Hisbollah. Jetzt wird dort schlicht eine klare Linie gezogen. In einer Woche ist dieser Spuk ohnehin wieder vorbei. Also bleibt bitte entspannt.

Mir wird dabei immer wieder etwas bewusst. Ich bin inzwischen fünfzig Jahre alt. Würde heute etwas wie das Unglück von 1986 im Tschernobyl passieren, gäbe es genügend Leute, die trotzdem durch den Wald laufen, Pilze sammeln, Wildschwein essen und anschließend behaupten würden, das sei alles Fake News und Strahlung gäbe es gar nicht. Gleichzeitig würden sie erzählen, „die da oben“ wollten uns mit Atomkraftwerken nur klein halten.

So sieht die Realität leider aus. Durch Telegram und Facebook fällt es vielen inzwischen schwer, Realität und Verschwörungstheorien noch auseinanderzuhalten. Für die Börse ist das eine denkbar schlechte Mischung. Deshalb mein ehrlicher Rat: Such dir besser ein anderes Hobby.



