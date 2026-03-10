Industrie will Wandel in Verwaltung

BERLIN (dpa-AFX) - 13 Gutachten für eine neue Anlage, zig Beauftragte in Firmen, jahrelange Planungs- und Genehmigungsverfahren: Die deutsche Industrie beklagt Misstrauen in der öffentlichen Verwaltung gegenüber Unternehmen. Es herrsche eine größtmögliche "Absicherungsmentalität", sagte Tanja Gönner, Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), in Berlin. Ohne spürbare Vereinfachungen werde es keine "Wirtschaftswende" geben.

Ein Expertenrat des BDI hat Vorschläge für einen einfacheren Staat erarbeitet. Die Bundesregierung hat verschiedene Papiere für eine schlankere Verwaltung vorgelegt, auch in Zusammenarbeit mit den Ländern.