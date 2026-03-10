    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Regierung

    Unesco-Welterbe in Isfahan bei Angriffen beschädigt

    TEHERAN (dpa-AFX) - Bei den israelisch-amerikanischen Angriffen im Iran ist nach Angaben der Regierung in Teheran ein Unesco-Welterbe beschädigt worden. In der Kulturmetropole Isfahan im Landeszentrum wurde der berühmte Tschehel-Sotun-Palast in der Innenstadt in Mitleidenschaft gezogen, wie von der Regierung veröffentlichte Aufnahmen zeigen. Die im 17. Jahrhundert erbaute Anlage mit ihren feinen Verzierungen im Innengebäude ist Teil der Persischen Gärten, die seit 2011 zum Unesco-Welterbe zählen.

    Bilder in den sozialen Medien zeigten nach Raketeneinschlägen zudem Rauchwolken unmittelbar in der Nähe der bekannten Schah-Abbas-Moschee am "Naghsch-e-Dschahan", dem zentralen Platz in Isfahan, einem der wichtigsten Wahrzeichen der persischen Kultur.

    "Die Welt kann nicht schweigen, während die brutalen Verbrechen der Aggressoren das gemeinsame Erbe der Menschheit bedrohen", schrieb Irans Außenamtssprecher Ismail Baghai auf X.

    Auch in der Hauptstadt Teheran gab es Schäden an historischen Bauten. Unter anderem der Golestanpalast mit seiner prunkvollen Innenarchitektur wurde beschädigt. Der Palast im Herzen der Metropole wurde 2013 in die Liste der Weltkulturerbestätten der Unesco aufgenommen. Auch Teile des Großen Basars von Teheran wurden beschädigt./arb/DP/stw





    dpa-AFX
