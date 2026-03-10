BERNSTEIN RESEARCH stuft Daimler Truck auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 34 Euro auf "Underperform" belassen. Mit dem Beginn des Krieges im Nahen Osten hätten sich die Aktien der Lkw-Hersteller unterdurchschnittlich entwickelt, schrieb Harry Martin am Montagabend. Treibstoff sei einer der wichtigsten Kostenfaktoren für die Kunden der Branche. Die Käufer benötigten für ihre großen Investitionen zudem Sicherheit mit Blick auf die Konjunktur./bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 20:28 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 05:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,73 % und einem Kurs von 41,05EUR auf Tradegate (10. März 2026, 12:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Harry Martin

Analysiertes Unternehmen: Daimler Truck

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 34

Kursziel alt: 34

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 34,00 € , was einem Rückgang von -17,01% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer