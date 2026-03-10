BERNSTEIN RESEARCH stuft Daimler Truck auf 'Underperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 34 Euro auf "Underperform" belassen. Mit dem Beginn des Krieges im Nahen Osten hätten sich die Aktien der Lkw-Hersteller unterdurchschnittlich entwickelt, schrieb Harry Martin am Montagabend. Treibstoff sei einer der wichtigsten Kostenfaktoren für die Kunden der Branche. Die Käufer benötigten für ihre großen Investitionen zudem Sicherheit mit Blick auf die Konjunktur./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 20:28 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,73 % und einem Kurs von 41,05EUR auf Tradegate (10. März 2026, 12:19 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Harry Martin
Analysiertes Unternehmen: Daimler Truck
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 34
Kursziel alt: 34
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
