    AKTIE IM FOKUS

    VW folgen Markterholung - Zahlen und Ausblick durchwachsen

    Für Sie zusammengefasst
    • Hoffnung auf Kriegsende beflügelt Autobranche.
    • VW-Aktien plus, Zahlen und Ausblick gemischt..
    • Analysten: Financial Services drückt, China...
    AKTIE IM FOKUS - VW folgen Markterholung - Zahlen und Ausblick durchwachsen
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Hoffnung auf ein kurz bevorstehendes Ende des Iran-Kriegs hat am Dienstag für einen Erholungsschub in der europäischen Autobranche gesorgt. Der Brent-Ölpreis, der tags zuvor zeitweise bis knapp unter 120 US-Dollar gestiegen war, bevor er wieder spürbar nachgegeben hatte, sank weiter. Davon profitierten im Dax auch die Vorzugsaktien von Volkswagen , die am Vortag noch auf ein Tief seit Juni 2025 abgesackt waren. Das Zahlenwerk und der Ausblick des Autobauers fielen Analysten zufolge eher durchwachsen aus.

    Gegen Mittag legten die VW-Papiere mit plus drei Prozent auf 90,50 Euro nur geringfügig stärker zu als die Titel von Mercedes-Benz , BMW oder der Porsche AG . Für die VW-Beteiligungsgesellschaft Porsche SE ging es um 2,8 Prozent aufwärts. Der deutsche Leitindex Dax erholte sich zugleich mit plus 2,4 Prozent.

    Analyst Christian Frenes von Goldman Sachs sah in den wichtigsten Kennziffern zum Schlussquartal 2025 von VW Licht und Schatten. Zwar sei das Kerngeschäft, die Entwicklung der Markengruppe, stark gewesen. Doch operativ habe die Konzerngruppe die Erwartungen verfehlt - vor allem wegen der Sparte Financial Services, die von einem Rückstellungseffekt belastet worden sei. Obendrein dürfte nach dem schwächer als erwarteten Ausblick auf 2026 nun die durchschnittliche Analystenschätzung (Konsens) für das Ergebnis je Aktie etwas sinken.

    RBC-Analyst Tom Narayan verwies darauf, dass der Mittelpunkt der vom Management ausgegebenen Zielspanne für das operative Ergebnis (Ebit) des Gesamtkonzerns nur 15,5 Milliarden Euro hoch sei, während der Konsens für 2026 bei 17,1 Milliarden Euro liege. Zudem habe VW mit den Aussagen zum freien Barmittelzufluss im Autogeschäft enttäuscht, denn auch hier liege die Mitte der Spanne deutlich unter der Konsensschätzung.

    Positiv hielt Narayan jedoch fest, dass die Wolfsburger mit Blick auf die US-Zölle besser als die europäische Konkurrenz aufgestellt seien und sich die Lage für die Kernmarke VW in China zu verbessern scheine./ck/tih/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,72 % und einem Kurs von 80,64 auf Tradegate (10. März 2026, 12:22 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -8,33 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,42 %.

    Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 18,50 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 113,75EUR. Von den letzten 8 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 95,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 140,00EUR was eine Bandbreite von +5,84 %/+55,97 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    6 im Artikel enthaltene Werte
