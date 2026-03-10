BARCLAYS stuft VINCI auf 'Overweight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Vinci vor einer Branchenkonferenz mit einem Kursziel von 137 Euro auf "Overweight" belassen. Der Krieg im Nahen Osten habe eine neue konjunkturelle Lage geschaffen, schrieb Pierre Rousseau am Montagabend. In dieser hätten Unternehmen aus der Infrastruktur ihre defensiven Qualitäten./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 19:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 19:01 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Vinci Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 130,6EUR auf Tradegate (10. März 2026, 12:28 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Pierre Rousseau
Analysiertes Unternehmen: VINCI
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 137
Kursziel alt: 137
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
