    JPMORGAN stuft Deutsche Börse AG auf 'Overweight'

    JPMORGAN stuft Deutsche Börse AG auf 'Overweight'
    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Börse von 300 auf 302 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Wegen der jüngst gestiegenen Handelsvolumina und seines zunehmenden Vertrauens in die Finanzziele schraubte Enrico Bolzoni seine Ergebnisprognosen (EPS) für die Jahre bis 2028 im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich nach oben. Das nur geringfügig angehobene Kursziel begründete er am Montagabend damit, dass er die Bewertungsmultiplikatoren für die Bereiche IMS (Software, Daten und Dienstleistungen für Investoren), Trading und Clearing gesenkt habe./rob/gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 19:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 00:15 / GMT


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,70 % und einem Kurs von 241,9EUR auf Tradegate (10. März 2026, 12:33 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Enrico Bolzoni
    Analysiertes Unternehmen: Deutsche Börse AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 302
    Kursziel alt: 300
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


