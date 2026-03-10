Bundesweite Kontrollen gegen Schwarzarbeit im Baugewerbe

Mit regelmäßigen bundesweiten Schwerpunkt- und Sonderprüfungen solle die gesellschaftliche Akzeptanz von Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung gesenkt werden. Der Zoll wies darauf hin, dass im Dachdecker-, Elektro-, Gerüstbauer- sowie Maler- und Lackiererhandwerk branchenspezifische Mindestlöhne gelten. In allen anderen Branchen des Baugewerbes gelte der allgemeine gesetzliche Mindestlohn, der 13,90 Euro pro Stunde betrage./vd/DP/stw

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hochtief Aktie

Die Hochtief Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,03 % und einem Kurs von 387,4 auf Tradegate (10. März 2026, 12:38 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hochtief Aktie um -6,60 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt 0,00 %.

Die Marktkapitalisierung von Hochtief bezifferte sich zuletzt auf 29,93 Mrd..

Hochtief zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 6,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7600 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 357,13EUR. Von den letzten 8 Analysten der Hochtief Aktie empfehlen 8 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 280,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 419,00EUR was eine Bandbreite von -27,31 %/+8,77 % bedeutet.