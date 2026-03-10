US-Stahlkonzern Worthington senkt Annahmeschwelle für Klöckner-Übernahme
COLUMBUS/DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Worthington Steel hat die Mindestannahmeschwelle für sein Übernahmeangebot für den Stahlhändler Klöckner & Co gesenkt. Worthington möchte sich nun nur noch 57,5 Prozent der Anteile sichern, wie der US-Konzern am Dienstag mitteilte. Bisher waren bei dem freiwilligen Übernahmeangebot mindestens 65 Prozent angepeilt. Parallel wird die Annahmefrist für das Angebot vom 12. März bis zum 26. März verlängert. Der Angebotspreis soll derweil nicht erhöht werden.
Zum 9. März habe sich Worthington bereits rund 56,9 Prozent an Klöckner & Co gesichert, hieß es weiter. Der Vollzug des freiwilligen Übernahmeangebots stehe weiterhin unter dem Vorbehalt, dass die neue Mindestannahmeschwelle am Ende der verlängerten Annahmefrist erreicht werde. Worthington hatte bereits Mitte Januar 11 Euro je Aktie des Düsseldorfer Stahlhändlers geboten. Zuletzt hatten Aufsichtsrat und Management das Angebot als "attraktiv, fair und angemessen" bezeichnet und den Aktionären die Annahme des Angebots empfohlen./niw/nas
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kloeckner Aktie
Die Kloeckner Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,07 % und einem Kurs von 11,40 auf Tradegate (10. März 2026, 12:43 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kloeckner Aktie um +6,73 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,53 %.
Die Marktkapitalisierung von Kloeckner bezifferte sich zuletzt auf 1,15 Mrd..
Kloeckner zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7400 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,8000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von -4,18 %/-30,31 % bedeutet.
Da die Übernahme bis zur HV am 20.5.26 sicherlich noch nicht abgeschlossen ist, wird die Dividende für das GJ 2025 (0,20 Euro) auch für die Umtauschgattung DE000KC01V24 bezahlt.
SdK-Einschätzung zur Übernahme:
>> Externen Inhalt hier ansehen <<
https://www.boerse-online.de/nachrichten/aktien/kloeckner-uebernahme-wackelt-was-aktionaere-jetzt-tun-sollten-20396437.html