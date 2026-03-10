Paris zu Notölreserven
'Alle Optionen auf dem Tisch'
- Frankreich führt Gespräche über Ölvorräte bald
- Alle Optionen auf dem Tisch; G7 & IEA beraten.
- Keine Knappheit EU/USA; Asien entlasten jetzt.
PARIS (dpa-AFX) - In der Diskussion um eine Freigabe von nationalen Ölreserven wegen des Iran-Kriegs will Frankreich weitere Gespräche mit Partnerländern führen. "Alle Optionen sind auf dem Tisch", sagte Frankreichs Wirtschaftsminister Roland Lescure. "Wir sind bereit." Das Ganze sei aber ein Prozess, noch liefen die Gespräche. Am Nachmittag sollen die Energieminister der G7-Länder zu einer Schalte zusammen kommen. Auch die Internationale Energieagentur IEA wird vertreten sein.
Bereits gestern hatten sich die G7-Finanzminister zusammengesetzt, um über das Thema zu beraten. Eine Entscheidung fiel dabei noch nicht. Lescure betonte, man sei bereit, alle notwendigen Mittel zu nutzen, um sicherzustellen, dass der Ölmarkt sich stabilisiere. Auch wolle man, dass der zuletzt stark gestiegene Preis an der Zapfsäule sinke.
Der französische Finanz- und Wirtschaftsressortchef versicherte aber auch: Weder in Frankreich noch in Europa noch in den USA gebe es die Gefahr von Ölknappheit. Ziel sei es, dass etwa in Asien, wo die Versorgungslage angespannt ist, durch mehr zirkulierendes Öl der Markt entlastet wird. Ihre strategischen Ölreserven geben Volkswirtschaften jeweils in Krisensituationen frei, um den Ölmarkt zu stabilisieren oder auf Versorgungsengpässe zu reagieren. Zu diesem Mittel wird selten gegriffen./rbo/DP/stw
Eines ist klar, er gewinnt Zeit und hat Angst, die Öl Felder sind beschädigt, der Kanal ist zu und viele Öl Lieferanten haben die Anlagen runter gefahren. Und die Leute fressen ihm die Weisheit aus der Hand????
Das ist doch die krasseste Marktmanipulation überhaupt. Meine Fresse das ist doch das gleiche wie im Fußball wenn man betrügt damit der Wettschein aufgeht.